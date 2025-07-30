Ведущая Барановская рассказала, как пережила землетрясение в открытом море у Камчатки

Ведущая Юлия Барановская поделилась впечатлениями о сильнейшем землетрясении, которое застало ее и команду во время морского путешествия у берегов Камчатки. Природный катаклизм произошел, когда они находились на катамаране, возвращаясь в порт.
«Как вы уже поняли, мое путешествие на Камчатку прошло очень необычно. Землетрясение 8,8 баллов застало нас на катамаране по дороге в порт», — написала Барановская в своем telegram-канале. Ведущая рассказала, что сначала команда решила, будто на винт катамарана что-то намоталось — судно ощутимо завибрировало. Однако опытный капитан сразу понял, что произошло землетрясение. По его словам, подобная ситуация уже случалась, но на этот раз толчки были гораздо сильнее.
Телеведущая отметила, что вокруг было видно, как со скал сыпались камни, а воздух наполнился пылью, несмотря на густой туман. Связи с внешним миром не было, и команда не знала, где находится эпицентр и какова ситуация на суше.
Магнитуда землетрясения составила 8,8 балла по шкале Рихтера — этот толчок стал самым мощным в мире с 2011 года. Очаг сейсмической активности располагался в Тихом океане на глубине 32 километра, примерно в 161 километре от Петропавловска-Камчатского. Подземные толчки спровоцировали возникновение цунами, представляющего угрозу для десяти государств.
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