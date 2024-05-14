СПБ биржа придумала новый способ разморозить российские активы

СПБ Биржа предложит частным инвесторам получить индивидуальные лицензии в OFAC для разблокировки замороженных активов. Об этом в интервью РБК рассказал генеральный директор площадки Евгений Сердюков.
"В связи с этим обращение за индивидуальными лицензиями сейчас, возможно, является наиболее вероятным сценарием разблокировки активов", — сказал Сердюков. Он добавил, что биржа предоставит стандартизированную форму заявки и инструкцию по ее подаче.
Инвесторы будут подавать заявления через сайт OFAC, а биржа обеспечит их необходимыми шаблонами и инструкциями. Основные затраты для физических лиц будут связаны с квалифицированным переводом личных документов на английский язык, объяснил Сердюков.
В начале ноября СПБ-биржа приостановила торги иностранными акциями. Затем ее глава Роман Горюнов покинул свой пост.
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