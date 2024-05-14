СПБ биржа придумала новый способ разморозить российские активы

Глава СПБ Биржи Сердюков: инвесторы смогут разблокировать активы
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СПБ Биржа описала новый подход к разблокировке замороженных активов
СПБ Биржа описала новый подход к разблокировке замороженных активов Фото:

СПБ Биржа предложит частным инвесторам получить индивидуальные лицензии в OFAC для разблокировки замороженных активов. Об этом в интервью РБК рассказал генеральный директор площадки Евгений Сердюков.

"В связи с этим обращение за индивидуальными лицензиями сейчас, возможно, является наиболее вероятным сценарием разблокировки активов", — сказал Сердюков. Он добавил, что биржа предоставит стандартизированную форму заявки и инструкцию по ее подаче.

Инвесторы будут подавать заявления через сайт OFAC, а биржа обеспечит их необходимыми шаблонами и инструкциями. Основные затраты для физических лиц будут связаны с квалифицированным переводом личных документов на английский язык, объяснил Сердюков.

В начале ноября СПБ-биржа приостановила торги иностранными акциями. Затем ее глава Роман Горюнов покинул свой пост.

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СПБ Биржа предложит частным инвесторам получить индивидуальные лицензии в OFAC для разблокировки замороженных активов. Об этом в интервью РБК рассказал генеральный директор площадки Евгений Сердюков. "В связи с этим обращение за индивидуальными лицензиями сейчас, возможно, является наиболее вероятным сценарием разблокировки активов", — сказал Сердюков. Он добавил, что биржа предоставит стандартизированную форму заявки и инструкцию по ее подаче. Инвесторы будут подавать заявления через сайт OFAC, а биржа обеспечит их необходимыми шаблонами и инструкциями. Основные затраты для физических лиц будут связаны с квалифицированным переводом личных документов на английский язык, объяснил Сердюков. В начале ноября СПБ-биржа приостановила торги иностранными акциями. Затем ее глава Роман Горюнов покинул свой пост.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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