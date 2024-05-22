В редакцию журнала «Компания» в Москве нагрянули силовики

В редакции журнала «Компания» проходят следственные действия, о чем сообщил источник издания РБК, а также подтверждает РЕН ТВ. Обыски осуществляются по адресу, расположенному в 3-м Кадашевском переулке. Собеседник РБК связывает проводимые мероприятия с расследованием возможного вымогательства у высокопоставленных представителей госкорпорации «Ростех».
«Силовики проверяют информацию, полученную в результате расследования деятельности админов телеграмм-канала „Адские бабки“» — уточняет источник РБК. В ходе расследования были обнаружены файлы, содержащие данные о планировании негативных публикаций против представителей «Ростеха».
В компьютере одной из фигуранток дела нашли файл с информацией о размещении негативных публикаций в отношении представителей госкорпорации, пишет РБК. Подробности текущего расследования и его последствия для журнала «Компания» пока не раскрываются.
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