22 мая 2024

В редакцию журнала «Компания» в Москве нагрянули силовики

РБК: в офисе журнала «Компания» в Москве прошли обыски
© Служба новостей «URA.RU»
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В компьютере одной из фигуранток дела нашли файл с информацией о размещении негативных публикаций Фото:

В редакции журнала «Компания» проходят следственные действия, о чем сообщил источник издания РБК, а также подтверждает РЕН ТВ. Обыски осуществляются по адресу, расположенному в 3-м Кадашевском переулке. Собеседник РБК связывает проводимые мероприятия с расследованием возможного вымогательства у высокопоставленных представителей госкорпорации «Ростех».

«Силовики проверяют информацию, полученную в результате расследования деятельности админов телеграмм-канала „Адские бабки“» — уточняет источник РБК. В ходе расследования были обнаружены файлы, содержащие данные о планировании негативных публикаций против представителей «Ростеха».

В компьютере одной из фигуранток дела нашли файл с информацией о размещении негативных публикаций в отношении представителей госкорпорации, пишет РБК. Подробности текущего расследования и его последствия для журнала «Компания» пока не раскрываются.

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В редакции журнала «Компания» проходят следственные действия, о чем сообщил источник издания РБК, а также подтверждает РЕН ТВ. Обыски осуществляются по адресу, расположенному в 3-м Кадашевском переулке. Собеседник РБК связывает проводимые мероприятия с расследованием возможного вымогательства у высокопоставленных представителей госкорпорации «Ростех». «Силовики проверяют информацию, полученную в результате расследования деятельности админов телеграмм-канала „Адские бабки“» — уточняет источник РБК. В ходе расследования были обнаружены файлы, содержащие данные о планировании негативных публикаций против представителей «Ростеха». В компьютере одной из фигуранток дела нашли файл с информацией о размещении негативных публикаций в отношении представителей госкорпорации, пишет РБК. Подробности текущего расследования и его последствия для журнала «Компания» пока не раскрываются.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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