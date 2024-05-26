Врач рассказал, как обнаружить у себя рак по результатам крови

Повышенный уровень лейкоцитов в крови может быть признаком рака и других серьезных заболеваний. Об этом рассказал терапевт Центра молекулярной диагностики CMD Лефортово ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Иван Носков.
«Повышение количества лейкоцитов в крови называется лейкоцитозом. Самый частый случай, когда обращают внимание на лейкоциты, — это все респираторные заболевания», — сказал Носков «Газете.Ru». Он добавил, что лейкоцитоз может указывать на интоксикацию, ревматическую атаку, рак, травмы или ожоги, острые кровотечения, инфаркты внутренних органов и лимфолейкоз.
Специалист также отметил, что повышение уровня лейкоцитов может быть вызвано физиологическими и лекарственными факторами, такими как прием стероидных гормонов, адреналина, физическая активность или эмоциональное напряжение. Важно не ставить диагноз самостоятельно и обратиться к врачу для точной интерпретации анализов и назначения соответствующей терапии, заключил Носков.
Ранее врач-терапевт «Инвитро» и заведующая консультативно-диагностическим отделением Марина Константинова рассказала URA.RU, что сдавать комплексные анализы следует как минимум раз в два года. По ее словам, чтобы не допустить развития опасных заболеваний, необходимо проходить регулярные медицинские обследования.
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