Врач рассказал, как обнаружить у себя рак по результатам крови

Врач Носков: высокий уровень лейкоцитов в крови указывает на девять болезней
© Служба новостей «URA.RU»
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Повышенный уровень лейкоцитов в крови может указывать на патологические процессы в организме, рассказал терапевт
Повышенный уровень лейкоцитов в крови может указывать на патологические процессы в организме, рассказал терапевт Фото:

Повышенный уровень лейкоцитов в крови может быть признаком рака и других серьезных заболеваний. Об этом рассказал терапевт Центра молекулярной диагностики CMD Лефортово ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Иван Носков.

«Повышение количества лейкоцитов в крови называется лейкоцитозом. Самый частый случай, когда обращают внимание на лейкоциты, — это все респираторные заболевания», — сказал Носков «Газете.Ru». Он добавил, что лейкоцитоз может указывать на интоксикацию, ревматическую атаку, рак, травмы или ожоги, острые кровотечения, инфаркты внутренних органов и лимфолейкоз. 

Специалист также отметил, что повышение уровня лейкоцитов может быть вызвано физиологическими и лекарственными факторами, такими как прием стероидных гормонов, адреналина, физическая активность или эмоциональное напряжение. Важно не ставить диагноз самостоятельно и обратиться к врачу для точной интерпретации анализов и назначения соответствующей терапии, заключил Носков.

Ранее врач-терапевт «Инвитро» и заведующая консультативно-диагностическим отделением Марина Константинова рассказала URA.RU, что сдавать комплексные анализы следует как минимум раз в два года. По ее словам, чтобы не допустить развития опасных заболеваний, необходимо проходить регулярные медицинские обследования. 

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Повышенный уровень лейкоцитов в крови может быть признаком рака и других серьезных заболеваний. Об этом рассказал терапевт Центра молекулярной диагностики CMD Лефортово ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Иван Носков . «Повышение количества лейкоцитов в крови называется лейкоцитозом. Самый частый случай, когда обращают внимание на лейкоциты, — это все респираторные заболевания», — сказал Носков «Газете.Ru». Он добавил, что лейкоцитоз может указывать на интоксикацию, ревматическую атаку, рак, травмы или ожоги, острые кровотечения, инфаркты внутренних органов и лимфолейкоз.  Специалист также отметил, что повышение уровня лейкоцитов может быть вызвано физиологическими и лекарственными факторами, такими как прием стероидных гормонов, адреналина, физическая активность или эмоциональное напряжение. Важно не ставить диагноз самостоятельно и обратиться к врачу для точной интерпретации анализов и назначения соответствующей терапии, заключил Носков. Ранее врач-терапевт «Инвитро» и заведующая консультативно-диагностическим отделением Марина Константинова рассказала URA.RU, что сдавать комплексные анализы следует как минимум раз в два года. По ее словам, чтобы не допустить развития опасных заболеваний, необходимо проходить регулярные медицинские обследования. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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