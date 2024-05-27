Новый санкционный режим против РФ получил имя Навального*

DPA: в ЕС утвердили новые санкции против России «за нарушения прав человека»
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Страны ЕС утвердили новый санкционный режим против Росси Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Министры иностранных дел Евросоюза на встрече в Брюсселе решили принять новый санкционный режим против России. Он получил имя Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов), пишут СМИ.

«Министры иностранных дел ЕС хотят принять новую правовую базу для санкций за нарушения прав человека в России. Меры включают заморозку счетов, а также запрет на въезд», — сообщает агентство DPA со ссылкой на источники в дипломатических кругах ЕС.

Отмечается, что режим будет носить имя Навального. На первом этапе планируется введение санкций против около 20 физических лиц и организаций.

Навальный умер в тюрьме после прогулки. Он почувствовал себя плохо. Медики пытались его спасти, но безуспешно. После этого США ввели санкции против сотрудников колонии, а также других лиц и организаций. Также поступил и Евросоюз.

Навальный — (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов

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Министры иностранных дел Евросоюза на встрече в Брюсселе решили принять новый санкционный режим против России. Он получил имя Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов), пишут СМИ. «Министры иностранных дел ЕС хотят принять новую правовую базу для санкций за нарушения прав человека в России. Меры включают заморозку счетов, а также запрет на въезд», — сообщает агентство DPA со ссылкой на источники в дипломатических кругах ЕС. Отмечается, что режим будет носить имя Навального. На первом этапе планируется введение санкций против около 20 физических лиц и организаций. Навальный умер в тюрьме после прогулки. Он почувствовал себя плохо. Медики пытались его спасти, но безуспешно. После этого США ввели санкции против сотрудников колонии, а также других лиц и организаций. Также поступил и Евросоюз. Навальный — (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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