Новый санкционный режим против РФ получил имя Навального*

Министры иностранных дел Евросоюза на встрече в Брюсселе решили принять новый санкционный режим против России. Он получил имя Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов), пишут СМИ.
«Министры иностранных дел ЕС хотят принять новую правовую базу для санкций за нарушения прав человека в России. Меры включают заморозку счетов, а также запрет на въезд», — сообщает агентство
Отмечается, что режим будет носить имя Навального. На первом этапе планируется введение санкций против около 20 физических лиц и организаций.
Навальный умер в тюрьме после прогулки. Он почувствовал себя плохо. Медики пытались его спасти, но безуспешно. После этого США ввели санкции против сотрудников колонии, а также других лиц и организаций. Также поступил и Евросоюз.
Навальный — (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов
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