Новый санкционный режим против РФ получил имя Навального*

DPA: в ЕС утвердили новые санкции против России «за нарушения прав человека»

27 мая 2024 в 14:13 Размер текста - 17 +

Страны ЕС утвердили новый санкционный режим против Росси Фото: Официальный сайт Европарламента новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Министры иностранных дел Евросоюза на встрече в Брюсселе решили принять новый санкционный режим против России. Он получил имя Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов), пишут СМИ. «Министры иностранных дел ЕС хотят принять новую правовую базу для санкций за нарушения прав человека в России. Меры включают заморозку счетов, а также запрет на въезд», — сообщает агентство DPA со ссылкой на источники в дипломатических кругах ЕС. Отмечается, что режим будет носить имя Навального. На первом этапе планируется введение санкций против около 20 физических лиц и организаций. Навальный умер в тюрьме после прогулки. Он почувствовал себя плохо. Медики пытались его спасти, но безуспешно. После этого США ввели санкции против сотрудников колонии, а также других лиц и организаций. Также поступил и Евросоюз. Навальный — (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Министры иностранных дел Евросоюза на встрече в Брюсселе решили принять новый санкционный режим против России. Он получил имя Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов), пишут СМИ. «Министры иностранных дел ЕС хотят принять новую правовую базу для санкций за нарушения прав человека в России. Меры включают заморозку счетов, а также запрет на въезд», — сообщает агентство DPA со ссылкой на источники в дипломатических кругах ЕС. Отмечается, что режим будет носить имя Навального. На первом этапе планируется введение санкций против около 20 физических лиц и организаций. Навальный умер в тюрьме после прогулки. Он почувствовал себя плохо. Медики пытались его спасти, но безуспешно. После этого США ввели санкции против сотрудников колонии, а также других лиц и организаций. Также поступил и Евросоюз. Навальный — (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов