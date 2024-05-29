Глава ДНР раскрыл планы ВС РФ на Харьковскую область

Пушилин заявил, что Россия создает в Харьковской области санитарную зону
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Совместное заседание коллегии Минстроя и президиума правительственной комиссии по региональному развитию. Москва, пушилин денис
Денис Пушилин заявил, что размер санитарной зоны будет зависеть от дальности поставляемых Украине вооружений Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

У России нет задачи по освобождению Харькова. Продвижение ВС РФ в области связано с созданием санитарной зоны. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.

«Задачи освобождения Харькова сейчас не стоит. Речь идет о создании санитарной зоны», — заявил Денис Пушилин. Его слова приводит РИА Новости.

Величина санитарной зоны будет зависеть от дальности вооружения, которое получает Киев. Пушилин отметил, что все в этом вопросе должно быть пропорционально.

В середине мая ВС РФ стали активно продвигаться в Харьковской области. Это произошло в ответ на многочисленные обстрелы Белгорода. Однако такой ход носит и другие задачи. Подробнее о них — в материале URA.RU. Президент России Владимир Путин также говорил, что планов у РФ по освобождению Харькова сейчас нет.

Глава Украина Владимир Зеленский отмечал, что продвижение ВС РФ в Харьковской области — это первый шаг к началу большой наступательной кампании. По его словам, она может состоять из нескольких этапов, передает 360.ru.

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У России нет задачи по освобождению Харькова. Продвижение ВС РФ в области связано с созданием санитарной зоны. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин. «Задачи освобождения Харькова сейчас не стоит. Речь идет о создании санитарной зоны», — заявил Денис Пушилин. Его слова приводит РИА Новости. Величина санитарной зоны будет зависеть от дальности вооружения, которое получает Киев. Пушилин отметил, что все в этом вопросе должно быть пропорционально. В середине мая ВС РФ стали активно продвигаться в Харьковской области. Это произошло в ответ на многочисленные обстрелы Белгорода. Однако такой ход носит и другие задачи. Подробнее о них — в материале URA.RU. Президент России Владимир Путин также говорил, что планов у РФ по освобождению Харькова сейчас нет. Глава Украина Владимир Зеленский отмечал, что продвижение ВС РФ в Харьковской области — это первый шаг к началу большой наступательной кампании. По его словам, она может состоять из нескольких этапов, передает 360.ru.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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