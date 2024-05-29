Глава ДНР раскрыл планы ВС РФ на Харьковскую область

Пушилин заявил, что Россия создает в Харьковской области санитарную зону

29 мая 2024 в 20:47 Размер текста - 17 +

Денис Пушилин заявил, что размер санитарной зоны будет зависеть от дальности поставляемых Украине вооружений Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине У России нет задачи по освобождению Харькова. Продвижение ВС РФ в области связано с созданием санитарной зоны. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин. «Задачи освобождения Харькова сейчас не стоит. Речь идет о создании санитарной зоны», — заявил Денис Пушилин. Его слова приводит РИА Новости. Величина санитарной зоны будет зависеть от дальности вооружения, которое получает Киев. Пушилин отметил, что все в этом вопросе должно быть пропорционально. В середине мая ВС РФ стали активно продвигаться в Харьковской области. Это произошло в ответ на многочисленные обстрелы Белгорода. Однако такой ход носит и другие задачи. Подробнее о них — в материале URA.RU. Президент России Владимир Путин также говорил, что планов у РФ по освобождению Харькова сейчас нет. Глава Украина Владимир Зеленский отмечал, что продвижение ВС РФ в Харьковской области — это первый шаг к началу большой наступательной кампании. По его словам, она может состоять из нескольких этапов, передает 360.ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

У России нет задачи по освобождению Харькова. Продвижение ВС РФ в области связано с созданием санитарной зоны. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин. «Задачи освобождения Харькова сейчас не стоит. Речь идет о создании санитарной зоны», — заявил Денис Пушилин. Его слова приводит РИА Новости. Величина санитарной зоны будет зависеть от дальности вооружения, которое получает Киев. Пушилин отметил, что все в этом вопросе должно быть пропорционально. В середине мая ВС РФ стали активно продвигаться в Харьковской области. Это произошло в ответ на многочисленные обстрелы Белгорода. Однако такой ход носит и другие задачи. Подробнее о них — в материале URA.RU. Президент России Владимир Путин также говорил, что планов у РФ по освобождению Харькова сейчас нет. Глава Украина Владимир Зеленский отмечал, что продвижение ВС РФ в Харьковской области — это первый шаг к началу большой наступательной кампании. По его словам, она может состоять из нескольких этапов, передает 360.ru.