Глава ДНР раскрыл планы ВС РФ на Харьковскую область

У России нет задачи по освобождению Харькова. Продвижение ВС РФ в области связано с созданием санитарной зоны. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.
«Задачи освобождения Харькова сейчас не стоит. Речь идет о создании санитарной зоны», — заявил Денис Пушилин. Его слова приводит РИА Новости.
Величина санитарной зоны будет зависеть от дальности вооружения, которое получает Киев. Пушилин отметил, что все в этом вопросе должно быть пропорционально.
В середине мая ВС РФ стали активно продвигаться в Харьковской области. Это произошло в ответ на многочисленные обстрелы Белгорода. Однако такой ход носит и другие задачи. Подробнее о них — в материале URA.RU. Президент России Владимир Путин также говорил, что планов у РФ по освобождению Харькова сейчас нет.
Глава Украина Владимир Зеленский отмечал, что продвижение ВС РФ в Харьковской области — это первый шаг к началу большой наступательной кампании. По его словам, она может состоять из нескольких этапов, передает 360.ru.
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