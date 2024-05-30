Руководитель Россельхознадзора трех регионов УрФО избавился от приставки «и.о»

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Приказ о назначении Анатолия Литовченко подписала министр Оксана Лут
Приказ о назначении Анатолия Литовченко подписала министр Оксана Лут Фото:

Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора, отвечающее за работу Свердловской, Челябинской и Курганской областей, возглавит Анатолий Литовченко. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее Литовченко руководил управлением в статусе исполняющего обязанности.

«Приказом министра сельского хозяйства РФ Оксаны Лут руководителем управления службы назначен Анатолий Литовченко. Его кандидатура была согласована с полномочным представителем президента РФ в УрФО Владимиром Якушевым», — заявили в пресс-службе.

В мае 2021 года управления Россельхознадзора в Челябинской и Курганской областях объединили в одно, в феврале 2024 года в состав вошла служба Свердловской области. В августе 2022 года эту структуру возглавил Литовченко. До работы Россельхознадзоре Литовченко возглавлял Увельский район Челябинской области, а потом был депутатом Госдумы. В феврале 2024 года было создано управление уже для трех регионов.

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Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора, отвечающее за работу Свердловской, Челябинской и Курганской областей, возглавит Анатолий Литовченко. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее Литовченко руководил управлением в статусе исполняющего обязанности. «Приказом министра сельского хозяйства РФ Оксаны Лут руководителем управления службы назначен Анатолий Литовченко. Его кандидатура была согласована с полномочным представителем президента РФ в УрФО Владимиром Якушевым», — заявили в пресс-службе. В мае 2021 года управления Россельхознадзора в Челябинской и Курганской областях объединили в одно, в феврале 2024 года в состав вошла служба Свердловской области. В августе 2022 года эту структуру возглавил Литовченко. До работы Россельхознадзоре Литовченко возглавлял Увельский район Челябинской области, а потом был депутатом Госдумы. В феврале 2024 года было создано управление уже для трех регионов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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