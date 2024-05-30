Руководитель Россельхознадзора трех регионов УрФО избавился от приставки «и.о»

Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора, отвечающее за работу Свердловской, Челябинской и Курганской областей, возглавит Анатолий Литовченко. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее Литовченко руководил управлением в статусе исполняющего обязанности.
«Приказом министра сельского хозяйства РФ Оксаны Лут руководителем управления службы назначен Анатолий Литовченко. Его кандидатура была согласована с полномочным представителем президента РФ в УрФО Владимиром Якушевым», — заявили в пресс-службе.
В мае 2021 года управления Россельхознадзора в Челябинской и Курганской областях объединили в одно, в феврале 2024 года в состав вошла служба Свердловской области. В августе 2022 года эту структуру возглавил Литовченко. До работы Россельхознадзоре Литовченко возглавлял Увельский район Челябинской области, а потом был депутатом Госдумы. В феврале 2024 года было создано управление уже для трех регионов.
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