Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила мнение о том, что мировое сообщество сейчас находится на важном историческом распутье, и это время определяет будущее человечества. Она отметила, что Россия — одна из немногих стран, демонстрирующих альтернативу пути Запада.
«Сегодня наша страна — одна из немногих, кто олицетворяет, демонстрирует альтернативу тупиковому пути Запада», — написала Матвиенко в своем блоге на сайте Совфеда. По ее словам, Россия активно и последовательно ведет битву за сохранение цивилизации, в основе которой заложены базовые ценности гуманизма.
Матвиенко отметила, что западные страны уходят от основ человечности. По ее мнению, они освобождают человека от его личности и сущности, в то время как Россия предлагает другой путь, который был охарактеризован Достоевским как инстинкт общечеловечности.
Матвиенко отметила успехи России в решении задач, значимых для международного сообщества и человечества в целом. Она поделилась уверенностью в том, что глобальная роль страны как одного из лидеров подлинного мирового большинства утвердиться. В заключение, она поздравила россиян с Днем России.
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