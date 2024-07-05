Песков раскрыл, о чем будут говорить Путин и Орбан

Песков: на переговорах Орбан и Путин будут обсуждать СВО
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Ожидаются переговоры Путина и Орбана, они обсудят и ситуацию на Украине, заявил Песков
Ожидаются переговоры Путина и Орбана, они обсудят и ситуацию на Украине, заявил Песков Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Ожидаются переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, на которых политики обсудят ситуацию на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 

«[Ожидаются переговоры] Владимира Путина и Орбана, который прилетел с рабочим визитом в Москву», — заявил Песков. Он также подтвердил, что на встрече будет вестись обсуждение ситуации на Украине. Об этом пресс-секретарь президента России заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину. Соответствующее видео последний разместил в своем telegram-канале.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Москву для продолжения «мирной миссии». В ЕС негативно отреагировали на его визит в Россию. По словам президента Европейского совета Шарль Мишеля, Орбан не имеет права вести переговоры с Путиным от имени совета. Представитель Еврокомиссии Эрик Мамер отметил, что Орбан не координировал данную поездку с ЕК, передает RT

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Ожидаются переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, на которых политики обсудят ситуацию на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.  «[Ожидаются переговоры] Владимира Путина и Орбана, который прилетел с рабочим визитом в Москву», — заявил Песков. Он также подтвердил, что на встрече будет вестись обсуждение ситуации на Украине. Об этом пресс-секретарь президента России заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину. Соответствующее видео последний разместил в своем telegram-канале. Ранее сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Москву для продолжения «мирной миссии». В ЕС негативно отреагировали на его визит в Россию. По словам президента Европейского совета Шарль Мишеля, Орбан не имеет права вести переговоры с Путиным от имени совета. Представитель Еврокомиссии Эрик Мамер отметил, что Орбан не координировал данную поездку с ЕК, передает RT. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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