Песков раскрыл, о чем будут говорить Путин и Орбан

Ожидаются переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, на которых политики обсудят ситуацию на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«[Ожидаются переговоры] Владимира Путина и Орбана, который прилетел с рабочим визитом в Москву», — заявил Песков. Он также подтвердил, что на встрече будет вестись обсуждение ситуации на Украине. Об этом пресс-секретарь президента России заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину. Соответствующее видео последний разместил в своем telegram-канале.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Москву для продолжения «мирной миссии». В ЕС негативно отреагировали на его визит в Россию. По словам президента Европейского совета Шарль Мишеля, Орбан не имеет права вести переговоры с Путиным от имени совета. Представитель Еврокомиссии Эрик Мамер отметил, что Орбан не координировал данную поездку с ЕК, передает RT.
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