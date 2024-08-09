На Кубани ограничили массовые мероприятия численностью более тысячи человек

09 августа 2024 в 20:03 Размер текста - 17 +

В Краснодарском крае запретили проведение массовых мероприятий численностью более 1000 человек Фото: Сергей Русанов © URA.RU Власти Краснодарского края ввели ограничение на количество человек при проведении массовых мероприятий в регионе. В настоящий момент нельзя проводить мероприятия на открытом воздухе, если в них участвуют более 1000 человек. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. «В Краснодарском крае введены ограничения на проведение массовых мероприятий на открытом воздухе численностью более тысячи человек. Соответствующее постановление подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Такие меры позволят обеспечить антитеррористическую защищенность и безопасность жителей и гостей региона», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте администрации региона. При этом под исключения попадают массовые спортивные мероприятия, а также те, проведение которых согласовано заранее с определенными рабочими группами. Ранее на гендиректора агрокомпании из Краснодарского края Алексея Гришанока было совершено покушение, передает Mash. Ему в дом закинули осколочные гранаты, уточняли авторы канала. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти Краснодарского края ввели ограничение на количество человек при проведении массовых мероприятий в регионе. В настоящий момент нельзя проводить мероприятия на открытом воздухе, если в них участвуют более 1000 человек. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. «В Краснодарском крае введены ограничения на проведение массовых мероприятий на открытом воздухе численностью более тысячи человек. Соответствующее постановление подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Такие меры позволят обеспечить антитеррористическую защищенность и безопасность жителей и гостей региона», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте администрации региона. При этом под исключения попадают массовые спортивные мероприятия, а также те, проведение которых согласовано заранее с определенными рабочими группами. Ранее на гендиректора агрокомпании из Краснодарского края Алексея Гришанока было совершено покушение, передает Mash. Ему в дом закинули осколочные гранаты, уточняли авторы канала.