В России могут подешеветь квартиры

Учредитель MOST Development Полещук спрогнозировала снижение цен на недвижимость

18 августа 2024 в 18:12 Размер текста - 17 +

В 2025 году возможно снижение цен на новостройки, сообщила учредитель MOST Development Алеся Полещук Фото: Денис Моргунов © URA.RU Цены на новостройки могут упасть на 10-15% в 2025 году при условии сохранения ключевой ставки. Об этом заявила учредитель MOST Development Алеся Полещук. «Такой вариант развития событий произойдет, если Центробанк не понизит в ближайшее время ключевую ставку», — сообщила Полещук изданию « Lenta.ru ». Она добавила, что стоимость на вторичное жилье зависит от того, за какую цену собственник квартиры решит ее продавать. По ее словам, владельцы квартир ориентируются на рынок новостроек, поэтому снижение цен также можно ожидать. Ранее URA.RU сообщало, что к концу 2024 года стоимость жилья не сильно изменится. Однако цены на «первички» могут вырасти из-за нехватки новостроек в регионах. Еще одна причина роста — ужесточение условий по семейной ипотеке. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Цены на новостройки могут упасть на 10-15% в 2025 году при условии сохранения ключевой ставки. Об этом заявила учредитель MOST Development Алеся Полещук. «Такой вариант развития событий произойдет, если Центробанк не понизит в ближайшее время ключевую ставку», — сообщила Полещук изданию «Lenta.ru». Она добавила, что стоимость на вторичное жилье зависит от того, за какую цену собственник квартиры решит ее продавать. По ее словам, владельцы квартир ориентируются на рынок новостроек, поэтому снижение цен также можно ожидать. Ранее URA.RU сообщало, что к концу 2024 года стоимость жилья не сильно изменится. Однако цены на «первички» могут вырасти из-за нехватки новостроек в регионах. Еще одна причина роста — ужесточение условий по семейной ипотеке.