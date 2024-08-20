Украина перебросила значительные военные силы в Курскую область, что способствовало успехам ВС РФ в Донбассе. Об этом написала газета Financial Times, ссылаясь на слова командира артиллерийской бригады ВСУ.
«Украина также перебросила более 10 000 военнослужащих, включая многие из своих элитных воздушно-десантных войск и механизированных бригад, из Донецкой и Харьковской областей», — передает издание слова командира. Он добавил, что даже за несколько дней до наступления на Курск украинская оборона в Донецкой области «давала трещины», а после нападения ВСУ российские войска достигли там тактического успеха.
Российская армия продолжает оказывать сопротивление ВСУ в курском приграничье. ВСУ перемещают войска, чтобы зайти с другой стороны, считает командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов. Украинский лидер Владимир Зеленский возложил ответственность за нападение на Курскую область на западных союзников. Президент обвинил их в медлительности, передает 360.ru.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.