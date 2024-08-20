FT: атакой на Курскую область ВСУ ослабили позиции в Донбассе

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Переброска Украиной ресурсов в Курскую область позволила ВС РФ добиться успеха в Донбассе
Переброска Украиной ресурсов в Курскую область позволила ВС РФ добиться успеха в Донбассе Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Украина перебросила значительные военные силы в Курскую область, что способствовало успехам ВС РФ в Донбассе. Об этом написала газета Financial Times, ссылаясь на слова командира артиллерийской бригады ВСУ. 

«Украина также перебросила более 10 000 военнослужащих, включая многие из своих элитных воздушно-десантных войск и механизированных бригад, из Донецкой и Харьковской областей», — передает издание слова командира. Он добавил, что даже за несколько дней до наступления на Курск украинская оборона в Донецкой области «давала трещины», а после нападения ВСУ российские войска достигли там тактического успеха.

Российская армия продолжает оказывать сопротивление ВСУ в курском приграничье. ВСУ перемещают войска, чтобы зайти с другой стороны, считает командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов. Украинский лидер Владимир Зеленский возложил ответственность за нападение на Курскую область на западных союзников. Президент обвинил их в медлительности, передает 360.ru.

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Украина перебросила значительные военные силы в Курскую область, что способствовало успехам ВС РФ в Донбассе. Об этом написала газета Financial Times, ссылаясь на слова командира артиллерийской бригады ВСУ.  «Украина также перебросила более 10 000 военнослужащих, включая многие из своих элитных воздушно-десантных войск и механизированных бригад, из Донецкой и Харьковской областей», — передает издание слова командира. Он добавил, что даже за несколько дней до наступления на Курск украинская оборона в Донецкой области «давала трещины», а после нападения ВСУ российские войска достигли там тактического успеха. Российская армия продолжает оказывать сопротивление ВСУ в курском приграничье. ВСУ перемещают войска, чтобы зайти с другой стороны, считает командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов. Украинский лидер Владимир Зеленский возложил ответственность за нападение на Курскую область на западных союзников. Президент обвинил их в медлительности, передает 360.ru.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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