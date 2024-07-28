Молодой маме, жалующейся на сухость глаз, поставили смертельный диагноз

Mirror: девушка пожаловалась на сухость глаз и получила диагноз опухоли мозга

28 июля 2024 в 09:23 Размер текста - 17 +

Молодая мама из Британии испытывала мигрень и сухость глаз после рождения дочери Фото: Владимир Жабриков © URA.RU После рождения дочери молодая мама Рейчел Бернс из Британии стала замечать у себя мигрень и сухость глаз и обратилась в больницу. Там у нее диагностировали опухоль головного мозга. Об этом пишут британские СМИ. «Рейчел Бернс, которой всего 22 года, начала замечать изменения в своем зрении после того, как родила Раю. Рейчел несколько лет страдала от мигрени после рождения дочери <…> В конце концов у нее диагностировали опухоль головного мозга», — рассказали в издании The Mirror . Восемь месяцев после рождения дочери девушка страдала от мигрени и сухости глаз. Ей выписали глазные капли и очки, однако головные боли и головокружение усилились. Состояние Бернс стало «настолько плохим, что ее лицо перекосилось, она не могла открыть один глаз». В Королевской больнице Виктории ей поставили диагноз опухоль головного мозга и назначили лучевую терапию на головной и спинной мозг. Однако у нее не хватает денег на лечение. Ранее врач-онколог Андрей Каприн рассказал о важности ранней диагностики опухолевых заболеваний. По его словам, такие стадии легко лечатся благодаря хирургическому вмешательству без химиотерапии. Для выявления опухоли на ранней стадии и улучшения механизмов лечения рака требуется регулярная диспансеризация, отметил он. Его слова передает 360.ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

После рождения дочери молодая мама Рейчел Бернс из Британии стала замечать у себя мигрень и сухость глаз и обратилась в больницу. Там у нее диагностировали опухоль головного мозга. Об этом пишут британские СМИ. «Рейчел Бернс, которой всего 22 года, начала замечать изменения в своем зрении после того, как родила Раю. Рейчел несколько лет страдала от мигрени после рождения дочери <…> В конце концов у нее диагностировали опухоль головного мозга», — рассказали в издании The Mirror. Восемь месяцев после рождения дочери девушка страдала от мигрени и сухости глаз. Ей выписали глазные капли и очки, однако головные боли и головокружение усилились. Состояние Бернс стало «настолько плохим, что ее лицо перекосилось, она не могла открыть один глаз». В Королевской больнице Виктории ей поставили диагноз опухоль головного мозга и назначили лучевую терапию на головной и спинной мозг. Однако у нее не хватает денег на лечение. Ранее врач-онколог Андрей Каприн рассказал о важности ранней диагностики опухолевых заболеваний. По его словам, такие стадии легко лечатся благодаря хирургическому вмешательству без химиотерапии. Для выявления опухоли на ранней стадии и улучшения механизмов лечения рака требуется регулярная диспансеризация, отметил он. Его слова передает 360.ru.