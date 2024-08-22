Iltalehti: рядом с российско-финской границей будет создана бригада НАТО

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Недалеко от границы с Россией НАТО создаст бронетанковую бригаду, пишет Iltalehti Фото:

В финском городе Миккели, который находится недалеко от границы с Россией, будет создана бронетанковая бригада НАТО. Ее численность будет составлять до пяти тысяч человек. Об этом сообщила газета Iltalehti.

«В Миккели будет создан армейский подштаб НАТО, который начнет руководить операциями и обучением бригады НАТО численностью около 4000—5000 человек для защиты Финляндии», — передает газета. По предварительным данным, в ближайшие несколько недель финская и американская сторона публично отчитаются о деятельности новой штаб-квартиры НАТО в городе. Также отмечается, что солдаты из Норвегии и Швеции вступят в эту бригаду.

Ранее министр обороны Финляндии Антти Хяккянен сообщил о переговорах с несколькими странами альянса НАТО относительно возможности дислокации их военных подразделений в Финляндии. Он подчеркнул, что обсуждения ведутся с разными странами и касаются конкретных структур сил, которые могут быть задействованы для защиты Финляндии.

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В финском городе Миккели, который находится недалеко от границы с Россией, будет создана бронетанковая бригада НАТО. Ее численность будет составлять до пяти тысяч человек. Об этом сообщила газета Iltalehti. «В Миккели будет создан армейский подштаб НАТО, который начнет руководить операциями и обучением бригады НАТО численностью около 4000—5000 человек для защиты Финляндии», — передает газета. По предварительным данным, в ближайшие несколько недель финская и американская сторона публично отчитаются о деятельности новой штаб-квартиры НАТО в городе. Также отмечается, что солдаты из Норвегии и Швеции вступят в эту бригаду. Ранее министр обороны Финляндии Антти Хяккянен сообщил о переговорах с несколькими странами альянса НАТО относительно возможности дислокации их военных подразделений в Финляндии. Он подчеркнул, что обсуждения ведутся с разными странами и касаются конкретных структур сил, которые могут быть задействованы для защиты Финляндии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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