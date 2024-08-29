ВС РФ устранили около полутысячи боевиков ВСУ под Курском за сутки

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Потери ВСУ под Курском за сутки составили примерно 500 военнослужащих Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Российские силы за сутки уничтожили свыше 400 военных ВСУ в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Потери ВСУ на курском направлении за сутки составили более 400 военных», — заявили в министерстве. Также ВС РФ за сутки смогли уничтожить 29 единиц украинской бронетехники. За все время атаки ВСУ на Курскую область потери Киева составили 74 танка и до 7450 человек.

Ранее замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов рассказал, что спецназ «Ахмат» более 10 часов вел бои на двух участках под Курском. По его словам, бойцам удалось уничтожить большое количество личного состава ВСУ и поразить несколько единиц техники, включая артиллерию и минометы, пишет «Национальная служба новостей».

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Российские силы за сутки уничтожили свыше 400 военных ВСУ в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Потери ВСУ на курском направлении за сутки составили более 400 военных», — заявили в министерстве. Также ВС РФ за сутки смогли уничтожить 29 единиц украинской бронетехники. За все время атаки ВСУ на Курскую область потери Киева составили 74 танка и до 7450 человек. Ранее замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов рассказал, что спецназ «Ахмат» более 10 часов вел бои на двух участках под Курском. По его словам, бойцам удалось уничтожить большое количество личного состава ВСУ и поразить несколько единиц техники, включая артиллерию и минометы, пишет «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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