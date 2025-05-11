В Курской области снимут сериал о вторжении украинских войск

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Хинштейн заявил, что в ближайшие три месяца начнется работа над сериалом о курских событиях
Хинштейн заявил, что в ближайшие три месяца начнется работа над сериалом о курских событиях Фото:
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Документальный сериал о вторжении украинских войск в Курскую область начнут снимать в ближайшие три месяца, чтобы правдиво рассказать о пережитом жителями. Об этом заявил и.о. губернатора Александр Хинштейн на встрече с главой Института развития интернета (ИРИ) Алексеем Гореславским.

«Принципиальная позиция — рассказывать обо всем произошедшем через призму наших жителей, которые действительно прошли через тяжелейшие испытания. Здесь нельзя наврать: правда и только правда», — написал Хинштейн в своем telegram-канале.

Проект сосредоточится на историях местных жителей, переживших боевые действия, разрушения и эвакуацию. Хинштейн отметил, что съемки должны начаться в ближайшие три месяца, чтобы запечатлеть живые свидетельства, разрушенные города и села, а также процесс их восстановления. 

Сценаристы сериала будут работать с собранным материалом, включая архивы Великой Отечественной войны, чтобы провести параллели между борьбой с нацизмом в прошлом и настоящим. По словам Хинштейна, проект станет важным шагом в сохранении исторической правды о подвиге курян и российских военных. Съемки планируется завершить к концу 2025 года, а сериал будет показан на федеральных платформах.

ВСУ 6 августа 2024 года начали наступление на территорию Курской области России, ставшее первым крупным вторжением на российскую территорию с начала специальной военной операции в 2022 году. По данным Минобороны РФ, в атаке участвовали до 10 тысяч украинских военнослужащих, поддерживаемых бронетехникой, артиллерией и беспилотниками. Основной целью наступления, по заявлениям российских властей, было создание «буферной зоны» и отвлечение российских сил от Донбасса.

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Документальный сериал о вторжении украинских войск в Курскую область начнут снимать в ближайшие три месяца, чтобы правдиво рассказать о пережитом жителями. Об этом заявил и.о. губернатора Александр Хинштейн на встрече с главой Института развития интернета (ИРИ) Алексеем Гореславским. «Принципиальная позиция — рассказывать обо всем произошедшем через призму наших жителей, которые действительно прошли через тяжелейшие испытания. Здесь нельзя наврать: правда и только правда», — написал Хинштейн в своем telegram-канале. Проект сосредоточится на историях местных жителей, переживших боевые действия, разрушения и эвакуацию. Хинштейн отметил, что съемки должны начаться в ближайшие три месяца, чтобы запечатлеть живые свидетельства, разрушенные города и села, а также процесс их восстановления.  Сценаристы сериала будут работать с собранным материалом, включая архивы Великой Отечественной войны, чтобы провести параллели между борьбой с нацизмом в прошлом и настоящим. По словам Хинштейна, проект станет важным шагом в сохранении исторической правды о подвиге курян и российских военных. Съемки планируется завершить к концу 2025 года, а сериал будет показан на федеральных платформах. ВСУ 6 августа 2024 года начали наступление на территорию Курской области России, ставшее первым крупным вторжением на российскую территорию с начала специальной военной операции в 2022 году. По данным Минобороны РФ, в атаке участвовали до 10 тысяч украинских военнослужащих, поддерживаемых бронетехникой, артиллерией и беспилотниками. Основной целью наступления, по заявлениям российских властей, было создание «буферной зоны» и отвлечение российских сил от Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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