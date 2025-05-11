В Мадриде прошла самая крупная в ЕС акция «Бессмертный полк»

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В Мадриде состоялась акция «Бессмертный полк»
В Мадриде состоялась акция «Бессмертный полк» Фото:
новость из сюжета
Россия празднует 80 лет со дня Великой Победы

Около трех тысяч человек присоединились к акции «Бессмертный полк» в Мадриде, которая стала самой масштабной в Евросоюзе. Об этом сообщил корреспондент ТАСС с места событий.

«К митингу присоединилось около трех тыс. человек — акция стала самой крупной из тех, что состоялись в ЕС», — передает корреспондент. Участники прошли маршем от улицы возле вокзала Аточа через район музея Прадо и мэрии, завершив шествие на одной из центральных площадей города. Мероприятие, организованное в десятый раз, сопровождалось песнями военных лет, а желающим раздавали георгиевские ленточки.

Участники несли портреты родственников и знакомых, участвовавших в Великой Отечественной войне, а некоторые держали российские флаги. После марша собравшиеся исполнили песни военных лет и организовали танцы, создав атмосферу единства и памяти. Акция привлекла как представителей русской диаспоры, так и местных жителей, поддерживающих сохранение исторической памяти.

В рамках 80-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне в ряде стран прошла акция «Бессмертный полк». Мероприятия объединили тысячи людей, которые чтят память героев, сражавшихся против нацизма. Данная инициатива приобрела международный масштаб и охватила такие города, как Пекин (Китай), Анкара (Турция), Амстердам (Нидерланды), Сидней (Австралия), Вашингтон (США) и многие другие. Участники шествий несли портреты своих родственников — ветеранов фронта и тружеников тыла. Фоторепортаж URA.RU рассказывает о том, как проходят эти памятные мероприятия.

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Около трех тысяч человек присоединились к акции «Бессмертный полк» в Мадриде, которая стала самой масштабной в Евросоюзе. Об этом сообщил корреспондент ТАСС с места событий. «К митингу присоединилось около трех тыс. человек — акция стала самой крупной из тех, что состоялись в ЕС», — передает корреспондент. Участники прошли маршем от улицы возле вокзала Аточа через район музея Прадо и мэрии, завершив шествие на одной из центральных площадей города. Мероприятие, организованное в десятый раз, сопровождалось песнями военных лет, а желающим раздавали георгиевские ленточки. Участники несли портреты родственников и знакомых, участвовавших в Великой Отечественной войне, а некоторые держали российские флаги. После марша собравшиеся исполнили песни военных лет и организовали танцы, создав атмосферу единства и памяти. Акция привлекла как представителей русской диаспоры, так и местных жителей, поддерживающих сохранение исторической памяти. В рамках 80-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне в ряде стран прошла акция «Бессмертный полк». Мероприятия объединили тысячи людей, которые чтят память героев, сражавшихся против нацизма. Данная инициатива приобрела международный масштаб и охватила такие города, как Пекин (Китай), Анкара (Турция), Амстердам (Нидерланды), Сидней (Австралия), Вашингтон (США) и многие другие. Участники шествий несли портреты своих родственников — ветеранов фронта и тружеников тыла. Фоторепортаж URA.RU рассказывает о том, как проходят эти памятные мероприятия.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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