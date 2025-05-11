В Европе поставили России ультиматум насчет конфликта с Украиной

Будрис: в ЕС потребовали от России безоговорочного прекращения огня на Украине
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Европа выдвинула России ультиматум по прекращению огня на Украине
Европа выдвинула России ультиматум по прекращению огня на Украине Фото:
новость из сюжета
Путин предложил Украине провести прямые переговоры в мае

Европейские лидеры потребовали от России безоговорочного прекращения огня на Украине с 12 мая, угрожая новыми жесткими санкциями. Об этом сообщил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис. 

«Правила ясны — безоговорочное прекращение огня с понедельника или новые более жесткие санкции», — написал Будрис на своей странице в соцсети Х. Министр призвал Запад не затягивать с санкциями, если Россия не выполнит условия к понедельнику. Будрис настаивает, что единство Европы и США якобы способно заставить Кремль пересмотреть свою позицию.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин выступил с предложением о возобновлении прямых переговоров с Украиной без выдвижения предварительных условий. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, инициатива Владимира Путина, предусматривающая проведение переговоров с украинской стороной в Стамбуле 15 мая, свидетельствует о  серьезности позиции Москвы и ее стремлении к мирному разрешению конфликта.

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Европейские лидеры потребовали от России безоговорочного прекращения огня на Украине с 12 мая, угрожая новыми жесткими санкциями. Об этом сообщил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис.  «Правила ясны — безоговорочное прекращение огня с понедельника или новые более жесткие санкции», — написал Будрис на своей странице в соцсети Х. Министр призвал Запад не затягивать с санкциями, если Россия не выполнит условия к понедельнику. Будрис настаивает, что единство Европы и США якобы способно заставить Кремль пересмотреть свою позицию. Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин выступил с предложением о возобновлении прямых переговоров с Украиной без выдвижения предварительных условий. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, инициатива Владимира Путина, предусматривающая проведение переговоров с украинской стороной в Стамбуле 15 мая, свидетельствует о  серьезности позиции Москвы и ее стремлении к мирному разрешению конфликта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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