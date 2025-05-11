В Европе поставили России ультиматум насчет конфликта с Украиной

Европейские лидеры потребовали от России безоговорочного прекращения огня на Украине с 12 мая, угрожая новыми жесткими санкциями. Об этом сообщил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис.
«Правила ясны — безоговорочное прекращение огня с понедельника или новые более жесткие санкции», — написал Будрис на своей странице в соцсети Х. Министр призвал Запад не затягивать с санкциями, если Россия не выполнит условия к понедельнику. Будрис настаивает, что единство Европы и США якобы способно заставить Кремль пересмотреть свою позицию.
Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин выступил с предложением о возобновлении прямых переговоров с Украиной без выдвижения предварительных условий. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, инициатива Владимира Путина, предусматривающая проведение переговоров с украинской стороной в Стамбуле 15 мая, свидетельствует о серьезности позиции Москвы и ее стремлении к мирному разрешению конфликта.
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