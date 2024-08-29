Суд во Франции обязал Дурова проживать по определенному адресу

29 августа 2024 в 19:09 Размер текста - 17 +

Павел Дуров обязан жить лишь по тому адресу, который определил судья Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Основателю Telegram Павлу Дурову грозит 20 лет тюрьмы во Франции Основатель Telegram Павел Дуров, находящийся под судебным надзором во Франции, обязан проживать по адресу, определенному судьей. Об этом сообщает французская газета Liberation, ссылаясь на пояснения парижской прокуратуры. «Судебный надзор, под который помещен основатель Telegram Павел Дуров во Франции, предполагает, что он должен жить по адресу, который определил судья», — пишет «Интерфакс» со ссылкой на издание. По информации прокуратуры, Дуров не обязан носить электронный браслет, так как он не находится под домашним арестом. При этом у бизнесмена есть ограничения на передвижение по территории Франции и обязанность регулярно посещать полицейский участок. Смена адреса проживания должна происходить с согласования с судьей, а посещение полиции предписано два раза в неделю. Ранее суд в Париже изъял у основателя Telegram Павла Дурова все паспорта на время проведения следствия. Также ему запрещено покидать территорию Франции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Основатель Telegram Павел Дуров, находящийся под судебным надзором во Франции, обязан проживать по адресу, определенному судьей. Об этом сообщает французская газета Liberation, ссылаясь на пояснения парижской прокуратуры. «Судебный надзор, под который помещен основатель Telegram Павел Дуров во Франции, предполагает, что он должен жить по адресу, который определил судья», — пишет «Интерфакс» со ссылкой на издание. По информации прокуратуры, Дуров не обязан носить электронный браслет, так как он не находится под домашним арестом. При этом у бизнесмена есть ограничения на передвижение по территории Франции и обязанность регулярно посещать полицейский участок. Смена адреса проживания должна происходить с согласования с судьей, а посещение полиции предписано два раза в неделю. Ранее суд в Париже изъял у основателя Telegram Павла Дурова все паспорта на время проведения следствия. Также ему запрещено покидать территорию Франции.