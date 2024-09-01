Отец фигуранта о теракте в «Крокусе» переехал в Москву за год до трагедии

01 сентября 2024 в 08:18 Размер текста - 17 +

Отец фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле» переехал в Москву весной 2023 года, рассказала арендодатель Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» Отец одного из подозреваемых в теракте в «Крокус Сити Холле» Расул Хамидов переехал из Екатеринбурга в Москву за год до произошедшей трагедии. Его сын Хусейн является подозреваемым в подготовке теракта. Об этом сообщила владелица квартиры, которую арендовал мужчина. «Однокомнатную квартиру в микрорайоне Сортировка [Екатеринбурга] снимал отец 27-летнего Хусейна — Расул Хамидов. Мужчина полгода без регистрации арендовал вместе с женой однокомнатную квартиру <…>. Весной 2023 года он съехал, заявив, что переезжает в Москву», — пишет РИА Новости со ссылкой на слова собственницы жилья. Она также рассказала, что Расул Хамидов и его жена были благонадежными арендаторами. «Не было ничего плохого: платили вовремя, сдали квартиру в хорошем состоянии», — отметила женщина. Сам Хусейн Хамидов не проживал в упомянутой квартире, владелица жилья его не видела. Оплата за аренду поступала ежемесячно от его отца, проблем с задержками платежей не возникало. Ранее стало известно, что новый фигурант уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Хусейн Хамидов переехал из Таджикистана в Россию 12 лет назад. Сейчас у него уже есть российское гражданство. В марте 2024 года в подмосковном концертном зале произошел теракт. Четверо вооруженных мужчин открыли автоматный огонь по посетителям и подожгли помещение. Это привело к гибели 145 человек. Следствие проводится в отношении 20 обвиняемых. Из них арестовано восемнадцать, оставшиеся — под подпиской о невыезде. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Отец одного из подозреваемых в теракте в «Крокус Сити Холле» Расул Хамидов переехал из Екатеринбурга в Москву за год до произошедшей трагедии. Его сын Хусейн является подозреваемым в подготовке теракта. Об этом сообщила владелица квартиры, которую арендовал мужчина. «Однокомнатную квартиру в микрорайоне Сортировка [Екатеринбурга] снимал отец 27-летнего Хусейна — Расул Хамидов. Мужчина полгода без регистрации арендовал вместе с женой однокомнатную квартиру <…>. Весной 2023 года он съехал, заявив, что переезжает в Москву», — пишет РИА Новости со ссылкой на слова собственницы жилья. Она также рассказала, что Расул Хамидов и его жена были благонадежными арендаторами. «Не было ничего плохого: платили вовремя, сдали квартиру в хорошем состоянии», — отметила женщина. Сам Хусейн Хамидов не проживал в упомянутой квартире, владелица жилья его не видела. Оплата за аренду поступала ежемесячно от его отца, проблем с задержками платежей не возникало. Ранее стало известно, что новый фигурант уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Хусейн Хамидов переехал из Таджикистана в Россию 12 лет назад. Сейчас у него уже есть российское гражданство. В марте 2024 года в подмосковном концертном зале произошел теракт. Четверо вооруженных мужчин открыли автоматный огонь по посетителям и подожгли помещение. Это привело к гибели 145 человек. Следствие проводится в отношении 20 обвиняемых. Из них арестовано восемнадцать, оставшиеся — под подпиской о невыезде.