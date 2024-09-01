В Харькове из-за взрывов пострадала инфраструктура

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Торжественные мероприятия в честь 5-летия отряда ОМОНа. Сургут, гриб от взрыва, взрыв
В Харькове прозвучали взрывы Фото:

В Харькове в результате взрывов повреждены два объекта инфраструктуры. Об этом сообщил глава харьковской областной администрации Олег Синегубов.

«Экстренные службы работают, невзирая на угрозы повторных ударов. Разборы завалов продолжаются», — заявил Синегубов. Об этом он написал в своем telegram-канале.

По его словам, в результате взрывов есть пострадавшие. В том числе пару детей.

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В Харькове в результате взрывов повреждены два объекта инфраструктуры. Об этом сообщил глава харьковской областной администрации Олег Синегубов. «Экстренные службы работают, невзирая на угрозы повторных ударов. Разборы завалов продолжаются», — заявил Синегубов. Об этом он написал в своем telegram-канале. По его словам, в результате взрывов есть пострадавшие. В том числе пару детей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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