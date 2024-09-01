В Харькове из-за взрывов пострадала инфраструктура

01 сентября 2024 в 20:57 Размер текста - 17 +

В Харькове прозвучали взрывы Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Харькове в результате взрывов повреждены два объекта инфраструктуры. Об этом сообщил глава харьковской областной администрации Олег Синегубов. «Экстренные службы работают, невзирая на угрозы повторных ударов. Разборы завалов продолжаются», — заявил Синегубов. Об этом он написал в своем telegram-канале. По его словам, в результате взрывов есть пострадавшие. В том числе пару детей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Харькове в результате взрывов повреждены два объекта инфраструктуры. Об этом сообщил глава харьковской областной администрации Олег Синегубов. «Экстренные службы работают, невзирая на угрозы повторных ударов. Разборы завалов продолжаются», — заявил Синегубов. Об этом он написал в своем telegram-канале. По его словам, в результате взрывов есть пострадавшие. В том числе пару детей.