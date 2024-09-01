В Харькове из-за взрывов пострадала инфраструктура

В Харькове прозвучали взрывы
В Харькове в результате взрывов повреждены два объекта инфраструктуры. Об этом сообщил глава харьковской областной администрации Олег Синегубов.
«Экстренные службы работают, невзирая на угрозы повторных ударов. Разборы завалов продолжаются», — заявил Синегубов. Об этом он написал в своем telegram-канале.
По его словам, в результате взрывов есть пострадавшие. В том числе пару детей.
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