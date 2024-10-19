Губернатор Балицкий оценил возможность ядерного взрыва при ударе ВСУ по ЗАЭС

Губернатор Балицкий: при ударе ВСУ по ЗАЭС возможно радиоактивное заражение

19 октября 2024 в 18:35 Размер текста - 17 +

Евгений Балицкий заявил, что удары ВСУ по Запорожской АЭС могут привести к радиоактивному заражению Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Удары украинской армии по Запорожской АЭС (ЗАЭС) не могут спровоцировать ядерный взрыв, однако может произойти радиоактивное заражение прилегающей территории. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. «К сожалению, они (ВСУ) уже били неоднократно по хранилищу [отработавшего ядерного топлива], а там большое достаточно хранилище, так как это самая большая в Европе атомная станция. <…> Если в него ударить, то опасность радиационного заражения присутствует. Взрыва ядерного не может быть», — заявил Балицкий, отметив, что недавно приезжал инспектировать хранилище. Его слова приводит ТАСС. Ранее Евгений Балицкий также сообщил, что для безопасного запуска Запорожской АЭС нужно отодвинуть линию фронта на 40 километров от Никополя. По его словам, именно такое расстояние преодолевают артиллерийские установки «Цезарь» и гаубица М-777, передает деловое издание «Взгляд». Кроме того, он отметил, что у ВСУ нет шансов прорваться на АЭС, потому что российская сторона обеспечивает ее ядерную безопасность. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Удары украинской армии по Запорожской АЭС (ЗАЭС) не могут спровоцировать ядерный взрыв, однако может произойти радиоактивное заражение прилегающей территории. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. «К сожалению, они (ВСУ) уже били неоднократно по хранилищу [отработавшего ядерного топлива], а там большое достаточно хранилище, так как это самая большая в Европе атомная станция. <…> Если в него ударить, то опасность радиационного заражения присутствует. Взрыва ядерного не может быть», — заявил Балицкий, отметив, что недавно приезжал инспектировать хранилище. Его слова приводит ТАСС. Ранее Евгений Балицкий также сообщил, что для безопасного запуска Запорожской АЭС нужно отодвинуть линию фронта на 40 километров от Никополя. По его словам, именно такое расстояние преодолевают артиллерийские установки «Цезарь» и гаубица М-777, передает деловое издание «Взгляд». Кроме того, он отметил, что у ВСУ нет шансов прорваться на АЭС, потому что российская сторона обеспечивает ее ядерную безопасность.