Под Одессой на трассе между Червоным Хутором и поселком Таирово рядом с автомобилем Tesla было обнаружено тело бизнесмена Геннадия Бейбутяна, который помогал властям Украины проводит принудительную уличную мобилизацию в ряды ВСУ. Об этом сообщила украинская полиция.
«В Одессе на обочине обнаружили Tesla на аварийках, а рядом труп Геннадия Бейбутяна — бизнесмена, который возглавляет одну из организаций „добровольных помощников“ полиции, которые в том числе помогают ТЦК проводить принудительную уличную мобилизацию», — передает украинское издание «Страна.ua». В полиции заявили, что у бизнесмена обнаружено огнестрельное ранение. На данный момент разыскиваются подозреваемые.
Геннадий Бейбутян являлся владельцем компании по продаже обслуживанию автомобилей, главой общественного формирования «Подразделение содействия правоохранительным органам» и дачного кооператива «Лагуна».
Ранее секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что принудительная мобилизация на Украине теряет обороты. По его словам, это произошло после принятия закона об ужесточении мобилизации. Также он обвинил украинские власти в отсутствии необходимых мер, в том числе снижения возраста призывников.
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