Под Одессой убили бизнесмена, помогавшего проводить принудительную мобилизацию

19 октября 2024 в 18:46 Размер текста - 17 +

Бизнесмен Геннадий Бейбутян был найден на трассе с огнестрельным ранением Фото: пресс-служба ГУНП Под Одессой на трассе между Червоным Хутором и поселком Таирово рядом с автомобилем Tesla было обнаружено тело бизнесмена Геннадия Бейбутяна, который помогал властям Украины проводит принудительную уличную мобилизацию в ряды ВСУ. Об этом сообщила украинская полиция. «В Одессе на обочине обнаружили Tesla на аварийках, а рядом труп Геннадия Бейбутяна — бизнесмена, который возглавляет одну из организаций „добровольных помощников“ полиции, которые в том числе помогают ТЦК проводить принудительную уличную мобилизацию», — передает украинское издание «Страна.ua». В полиции заявили, что у бизнесмена обнаружено огнестрельное ранение. На данный момент разыскиваются подозреваемые. Геннадий Бейбутян являлся владельцем компании по продаже обслуживанию автомобилей, главой общественного формирования «Подразделение содействия правоохранительным органам» и дачного кооператива «Лагуна». Ранее секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что принудительная мобилизация на Украине теряет обороты. По его словам, это произошло после принятия закона об ужесточении мобилизации. Также он обвинил украинские власти в отсутствии необходимых мер, в том числе снижения возраста призывников. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Под Одессой на трассе между Червоным Хутором и поселком Таирово рядом с автомобилем Tesla было обнаружено тело бизнесмена Геннадия Бейбутяна, который помогал властям Украины проводит принудительную уличную мобилизацию в ряды ВСУ. Об этом сообщила украинская полиция. «В Одессе на обочине обнаружили Tesla на аварийках, а рядом труп Геннадия Бейбутяна — бизнесмена, который возглавляет одну из организаций „добровольных помощников“ полиции, которые в том числе помогают ТЦК проводить принудительную уличную мобилизацию», — передает украинское издание «Страна.ua». В полиции заявили, что у бизнесмена обнаружено огнестрельное ранение. На данный момент разыскиваются подозреваемые. Геннадий Бейбутян являлся владельцем компании по продаже обслуживанию автомобилей, главой общественного формирования «Подразделение содействия правоохранительным органам» и дачного кооператива «Лагуна». Ранее секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что принудительная мобилизация на Украине теряет обороты. По его словам, это произошло после принятия закона об ужесточении мобилизации. Также он обвинил украинские власти в отсутствии необходимых мер, в том числе снижения возраста призывников.