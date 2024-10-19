Украинский пленный рассказал, как ВСУ подорвались на собственных минах

Пленный боец ВСУ: колонна украинцев взорвалась на своих минах в Сумской области
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Колонна ВСУ, отправленная в Курскую область подорвалась на украинских минах
Колонна ВСУ, отправленная в Курскую область подорвалась на украинских минах Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Колонна артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) подорвалась на собственно подготовленном минном поле в Сумской области. Об этом рассказал военнопленный боец ВСУ Виталий Озимов. По его словам, в составе данной колонны украинских военных были натовские образцы военной техники.

«Мы даже не успели до границы [РФ] доехать — уже на своем даже минном поле подорвались», — заявил Озимов РИА «Новости». По его словам, в распоряжении бригады были бронированная ремонтно-эвакуационная машина Wisent ARV на базе Leopard и инженерные машины разграждения ИМР-2.

Это не первый случай подрыва солдат ВСУ на собственных минах. В декабре 2023 года группа солдат противника подорвалась в ЛНР у села Червоная Диброва юго-западнее Кременной. Еще чуть ранее украинские военнослужащие погибли от своих мин под Донецком. Солдаты ВСУ прибыли для ротации, но подорвались на собственном минном поле.

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Колонна артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) подорвалась на собственно подготовленном минном поле в Сумской области. Об этом рассказал военнопленный боец ВСУ Виталий Озимов. По его словам, в составе данной колонны украинских военных были натовские образцы военной техники. «Мы даже не успели до границы [РФ] доехать — уже на своем даже минном поле подорвались», — заявил Озимов РИА «Новости». По его словам, в распоряжении бригады были бронированная ремонтно-эвакуационная машина Wisent ARV на базе Leopard и инженерные машины разграждения ИМР-2. Это не первый случай подрыва солдат ВСУ на собственных минах. В декабре 2023 года группа солдат противника подорвалась в ЛНР у села Червоная Диброва юго-западнее Кременной. Еще чуть ранее украинские военнослужащие погибли от своих мин под Донецком. Солдаты ВСУ прибыли для ротации, но подорвались на собственном минном поле.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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