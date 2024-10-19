Украинский пленный рассказал, как ВСУ подорвались на собственных минах

Колонна артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) подорвалась на собственно подготовленном минном поле в Сумской области. Об этом рассказал военнопленный боец ВСУ Виталий Озимов. По его словам, в составе данной колонны украинских военных были натовские образцы военной техники.
«Мы даже не успели до границы [РФ] доехать — уже на своем даже минном поле подорвались», — заявил Озимов РИА «Новости». По его словам, в распоряжении бригады были бронированная ремонтно-эвакуационная машина Wisent ARV на базе Leopard и инженерные машины разграждения ИМР-2.
Это не первый случай подрыва солдат ВСУ на собственных минах. В декабре 2023 года группа солдат противника подорвалась в ЛНР у села Червоная Диброва юго-западнее Кременной. Еще чуть ранее украинские военнослужащие погибли от своих мин под Донецком. Солдаты ВСУ прибыли для ротации, но подорвались на собственном минном поле.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал URA.RU — ключевые события из мира политики и общества. Остро, емко, понятным языком. Подписывайтесь и будьте в числе тех, кто знает больше.