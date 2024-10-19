Захарова упрекнула Борреля в очернении России

Захарова назвала ложью заявления Борреля о преступлениях ВС РФ против ВСУ

19 октября 2024 в 19:30 Размер текста - 17 +

Мария Захарова заявила, что Жозеп Боррель своим недавним заявлением хочет очернить Россию Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Заявление главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля о том, что российские военные якобы ликвидировали бойцов ВСУ, является ложью. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «В отсутствии успехов ВСУ на линии боевого соприкосновения в Евросоюзе и непосредственно уходящий со своего поста глава евродипломатии Жозеп Боррель в своем очередном антироссийском заявлении нагнетают проукраинскую пропаганду и фабрикуют все новую дезинформацию с целью очернить Россию», — заявила Захарова. Ее слова передает сайт МИД РФ. Ранее Жозеп Боррель сообщил, что планирует обсудить с главами оборонным ведомств стран «Большой семерки» (G7) разрешение на удары Киева по российской территории. Он отметил, что часть стран поддерживает это решение, а часть — нет, передает RT. Кроме того, глава евродипломатии заявил, что принуждение РФ к перемирию в украинском конфликте военным путем считается маловероятным. По его словам, для достижения переговоров стран нужно усиливать силы Украины. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Заявление главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля о том, что российские военные якобы ликвидировали бойцов ВСУ, является ложью. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «В отсутствии успехов ВСУ на линии боевого соприкосновения в Евросоюзе и непосредственно уходящий со своего поста глава евродипломатии Жозеп Боррель в своем очередном антироссийском заявлении нагнетают проукраинскую пропаганду и фабрикуют все новую дезинформацию с целью очернить Россию», — заявила Захарова. Ее слова передает сайт МИД РФ. Ранее Жозеп Боррель сообщил, что планирует обсудить с главами оборонным ведомств стран «Большой семерки» (G7) разрешение на удары Киева по российской территории. Он отметил, что часть стран поддерживает это решение, а часть — нет, передает RT. Кроме того, глава евродипломатии заявил, что принуждение РФ к перемирию в украинском конфликте военным путем считается маловероятным. По его словам, для достижения переговоров стран нужно усиливать силы Украины.