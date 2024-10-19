Захарова упрекнула Борреля в очернении России

Захарова назвала ложью заявления Борреля о преступлениях ВС РФ против ВСУ
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Выступление Владимира Путина на пленарной сессии ПМЭФ 2023. Санкт-Петербург, захарова мария
Мария Захарова заявила, что Жозеп Боррель своим недавним заявлением хочет очернить Россию Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Заявление главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля о том, что российские военные якобы ликвидировали бойцов ВСУ, является ложью. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«В отсутствии успехов ВСУ на линии боевого соприкосновения в Евросоюзе и непосредственно уходящий со своего поста глава евродипломатии Жозеп Боррель в своем очередном антироссийском заявлении нагнетают проукраинскую пропаганду и фабрикуют все новую дезинформацию с целью очернить Россию», — заявила Захарова. Ее слова передает сайт МИД РФ.

Ранее Жозеп Боррель сообщил, что планирует обсудить с главами оборонным ведомств стран «Большой семерки» (G7) разрешение на удары Киева по российской территории. Он отметил, что часть стран поддерживает это решение, а часть — нет, передает RT. Кроме того, глава евродипломатии заявил, что принуждение РФ к перемирию в украинском конфликте военным путем считается маловероятным. По его словам, для достижения переговоров стран нужно усиливать силы Украины.

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Заявление главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля о том, что российские военные якобы ликвидировали бойцов ВСУ, является ложью. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «В отсутствии успехов ВСУ на линии боевого соприкосновения в Евросоюзе и непосредственно уходящий со своего поста глава евродипломатии Жозеп Боррель в своем очередном антироссийском заявлении нагнетают проукраинскую пропаганду и фабрикуют все новую дезинформацию с целью очернить Россию», — заявила Захарова. Ее слова передает сайт МИД РФ. Ранее Жозеп Боррель сообщил, что планирует обсудить с главами оборонным ведомств стран «Большой семерки» (G7) разрешение на удары Киева по российской территории. Он отметил, что часть стран поддерживает это решение, а часть — нет, передает RT. Кроме того, глава евродипломатии заявил, что принуждение РФ к перемирию в украинском конфликте военным путем считается маловероятным. По его словам, для достижения переговоров стран нужно усиливать силы Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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