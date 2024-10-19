Российский боец выжил после восьми ударов дронов

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Боец ВС РФ выжил после атаки ВСУ дронами-камикадзе, сообщил telegram-канал «Черные гусары»
Боец ВС РФ выжил после атаки ВСУ дронами-камикадзе, сообщил telegram-канал «Черные гусары» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Солдат российской армии с позывным «Фунт» остался жив после восьми ударов дронов-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил telegram-канал «Черные гусары».

«Боец с позывным „Фунт“ перемещался из пункта А в пункт Б. Меньше, чем за двадцать минут, его атаковали восемь камикадзе», — сообщил telegram-канал. Боец выжил. Мало того, сообщается, что это было первое его взаимодействие с противником в зоне проведения специальной военной операции (СВО). 

ВСУ активно используют дроны-камикадзе в зоне проведения боевых действий. Ранее стало известно, что при освобождении Максимильяновки солдат эвакуационной группы 150-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Юг» с позывным «Дым» был атакован дроном противника. Однако боец смог не только выжить, получив ранение в ногу, но и вывести около десятка раненых товарищей.

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Солдат российской армии с позывным «Фунт» остался жив после восьми ударов дронов-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил telegram-канал «Черные гусары». «Боец с позывным „Фунт“ перемещался из пункта А в пункт Б. Меньше, чем за двадцать минут, его атаковали восемь камикадзе», — сообщил telegram-канал. Боец выжил. Мало того, сообщается, что это было первое его взаимодействие с противником в зоне проведения специальной военной операции (СВО).  ВСУ активно используют дроны-камикадзе в зоне проведения боевых действий. Ранее стало известно, что при освобождении Максимильяновки солдат эвакуационной группы 150-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Юг» с позывным «Дым» был атакован дроном противника. Однако боец смог не только выжить, получив ранение в ногу, но и вывести около десятка раненых товарищей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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