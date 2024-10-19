Российский боец выжил после восьми ударов дронов

Солдат российской армии с позывным «Фунт» остался жив после восьми ударов дронов-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил telegram-канал «Черные гусары».
«Боец с позывным „Фунт“ перемещался из пункта А в пункт Б. Меньше, чем за двадцать минут, его атаковали восемь камикадзе», — сообщил telegram-канал. Боец выжил. Мало того, сообщается, что это было первое его взаимодействие с противником в зоне проведения специальной военной операции (СВО).
ВСУ активно используют дроны-камикадзе в зоне проведения боевых действий. Ранее стало известно, что при освобождении Максимильяновки солдат эвакуационной группы 150-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Юг» с позывным «Дым» был атакован дроном противника. Однако боец смог не только выжить, получив ранение в ногу, но и вывести около десятка раненых товарищей.
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