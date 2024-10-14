Боррель заявил, что невозможно принудить РФ к перемирию военным путем

15 октября 2024 в 01:49 Размер текста - 17 +

Боррель призвал к усилению санкционного давления на Москву Фото: Официальный сайт Европарламента новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель считает маловероятным принуждение России к перемирию военным путем. Об этом он заявил на пресс-конференции после встречи глав МИД стран ЕС. «Перспектива вынудить военным путем Россию заключить перемирие выглядит очень отдаленной», — заявил Боррель на пресс-конференции после встречи глав МИД стран ЕС в Люксембурге, передает РИА Новости. Он выразил мнение, что необходимо усиливать Украину для того, чтобы привести к переговорам. В то же время Боррель призвал к усилению санкционного давления на Москву. Он заявил о необходимости активизировать поставки оружия Киеву. В МИД РФ заявляли, что Москва готова к мирному диалогу по Украине при учете реалий на земле. Однако там отметили, что текущая позиция Запада не дает возможности договориться, напоминает MK.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель считает маловероятным принуждение России к перемирию военным путем. Об этом он заявил на пресс-конференции после встречи глав МИД стран ЕС. «Перспектива вынудить военным путем Россию заключить перемирие выглядит очень отдаленной», — заявил Боррель на пресс-конференции после встречи глав МИД стран ЕС в Люксембурге, передает РИА Новости. Он выразил мнение, что необходимо усиливать Украину для того, чтобы привести к переговорам. В то же время Боррель призвал к усилению санкционного давления на Москву. Он заявил о необходимости активизировать поставки оружия Киеву. В МИД РФ заявляли, что Москва готова к мирному диалогу по Украине при учете реалий на земле. Однако там отметили, что текущая позиция Запада не дает возможности договориться, напоминает MK.RU.