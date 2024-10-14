14 октября 2024

Боррель заявил, что невозможно принудить РФ к перемирию военным путем

© Служба новостей «URA.RU»
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Европейские политики. stock, Жозеп Боррель, stock
Боррель призвал к усилению санкционного давления на Москву Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель считает маловероятным принуждение России к перемирию военным путем. Об этом он заявил на пресс-конференции после встречи глав МИД стран ЕС.

«Перспектива вынудить военным путем Россию заключить перемирие выглядит очень отдаленной», — заявил Боррель на пресс-конференции после встречи глав МИД стран ЕС в Люксембурге, передает РИА Новости. Он выразил мнение, что необходимо усиливать Украину для того, чтобы привести к переговорам.

В то же время Боррель призвал к усилению санкционного давления на Москву. Он заявил о необходимости активизировать поставки оружия Киеву.

В МИД РФ заявляли, что Москва готова к мирному диалогу по Украине при учете реалий на земле. Однако там отметили, что текущая позиция Запада не дает возможности договориться, напоминает MK.RU.

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Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель считает маловероятным принуждение России к перемирию военным путем. Об этом он заявил на пресс-конференции после встречи глав МИД стран ЕС. «Перспектива вынудить военным путем Россию заключить перемирие выглядит очень отдаленной», — заявил Боррель на пресс-конференции после встречи глав МИД стран ЕС в Люксембурге, передает РИА Новости. Он выразил мнение, что необходимо усиливать Украину для того, чтобы привести к переговорам. В то же время Боррель призвал к усилению санкционного давления на Москву. Он заявил о необходимости активизировать поставки оружия Киеву. В МИД РФ заявляли, что Москва готова к мирному диалогу по Украине при учете реалий на земле. Однако там отметили, что текущая позиция Запада не дает возможности договориться, напоминает MK.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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