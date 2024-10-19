Туроператоры ожидают массовые отмены и переносы поездок на Кубу из-за блэкаута

Куба уже сутки находится без электричества. Из-за этого туроператоры ожидают массовых выездов отдыхающих. Об этом сообщил telegram-канал Shot.
«Туроператоры готовы к тому, что из-за полного блэкаута на Кубе отдыхающие будут вносить изменения в свои бронирования или полностью отменять их», — сообщил telegram-канал. Пока отмены поездок на Кубу не зафиксировано.
В отелях не работают лифты и невозможно включить кондиционер, хотя за окном 30-градусная жара. Туристы из России сообщают, что почти сутки не могут зарядить свои телефоны.
Ранее энергосистема Кубы вышла из строя. Причиной стал сбой на теплоэлектростанции. Сроки восстановления электричества пока не известны, передает RT.
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