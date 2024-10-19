«Оскорбление памяти жертв»: Вулин осудил отказ от приглашения РФ на годовщину освобождения Аушвица

Вулин: отсутствие РФ на годовщине освобождения Аушвица оскорбляет память жертв
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РФ не примет участие в годовщине освобождения Аушвиц-Биркенау, заявил Александр Вулин Фото:

Отсутствие России на 79-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау, который находится в польском Освенциме, является оскорблением памяти жертв трагедии и нарушением исторической правды, потому что именно Красная армия освобождала пленных. Об этом сообщил вице-премьер Сербии Александр Вулин.

«Знаете ли вы, что и в этом году в день освобождения Аушвица мероприятие пройдет без участия советской (российской) стороны? Возможно ли большее нарушение здравого смысла, исторической правды и оскорбления для всех убитых в Аушвице, чем-то, что их освободители не будут здесь», — заявил Вулин, отметив, что отсутствие РФ на годовщине связано с непринятием Польшей политики страны. Его слова передает РИА «Новости».

В преддверии 80-летия освобождения Сербии представители властей и российского посольства в стране с 23 сентября возложили цветы к памятникам советским воинам-освободителям. Мемориалы находятся в населенных пунктах Зренянин, Алибунар, Кладово, Ваюга, Житиште, Неготин, Панчево, Рача, Бела-Церква, Суботица и Смедерово. Также в возложении цветов принимали участие представители белорусского посольства и Россотрудничества.

Приглашение России на годовщину не отправил музей на месте фашистского концлагеря. В 2023 году представителей российского посольства также не приглашали на мероприятие.

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Отсутствие России на 79-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау, который находится в польском Освенциме, является оскорблением памяти жертв трагедии и нарушением исторической правды, потому что именно Красная армия освобождала пленных. Об этом сообщил вице-премьер Сербии Александр Вулин. «Знаете ли вы, что и в этом году в день освобождения Аушвица мероприятие пройдет без участия советской (российской) стороны? Возможно ли большее нарушение здравого смысла, исторической правды и оскорбления для всех убитых в Аушвице, чем-то, что их освободители не будут здесь», — заявил Вулин, отметив, что отсутствие РФ на годовщине связано с непринятием Польшей политики страны. Его слова передает РИА «Новости». В преддверии 80-летия освобождения Сербии представители властей и российского посольства в стране с 23 сентября возложили цветы к памятникам советским воинам-освободителям. Мемориалы находятся в населенных пунктах Зренянин, Алибунар, Кладово, Ваюга, Житиште, Неготин, Панчево, Рача, Бела-Церква, Суботица и Смедерово. Также в возложении цветов принимали участие представители белорусского посольства и Россотрудничества. Приглашение России на годовщину не отправил музей на месте фашистского концлагеря. В 2023 году представителей российского посольства также не приглашали на мероприятие.
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