«Оскорбление памяти жертв»: Вулин осудил отказ от приглашения РФ на годовщину освобождения Аушвица

Вулин: отсутствие РФ на годовщине освобождения Аушвица оскорбляет память жертв

19 октября 2024 в 20:12 Размер текста - 17 +

РФ не примет участие в годовщине освобождения Аушвиц-Биркенау, заявил Александр Вулин Фото: Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС Отсутствие России на 79-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау, который находится в польском Освенциме, является оскорблением памяти жертв трагедии и нарушением исторической правды, потому что именно Красная армия освобождала пленных. Об этом сообщил вице-премьер Сербии Александр Вулин. «Знаете ли вы, что и в этом году в день освобождения Аушвица мероприятие пройдет без участия советской (российской) стороны? Возможно ли большее нарушение здравого смысла, исторической правды и оскорбления для всех убитых в Аушвице, чем-то, что их освободители не будут здесь», — заявил Вулин, отметив, что отсутствие РФ на годовщине связано с непринятием Польшей политики страны. Его слова передает РИА «Новости». В преддверии 80-летия освобождения Сербии представители властей и российского посольства в стране с 23 сентября возложили цветы к памятникам советским воинам-освободителям. Мемориалы находятся в населенных пунктах Зренянин, Алибунар, Кладово, Ваюга, Житиште, Неготин, Панчево, Рача, Бела-Церква, Суботица и Смедерово. Также в возложении цветов принимали участие представители белорусского посольства и Россотрудничества. Приглашение России на годовщину не отправил музей на месте фашистского концлагеря. В 2023 году представителей российского посольства также не приглашали на мероприятие. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Отсутствие России на 79-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау, который находится в польском Освенциме, является оскорблением памяти жертв трагедии и нарушением исторической правды, потому что именно Красная армия освобождала пленных. Об этом сообщил вице-премьер Сербии Александр Вулин. «Знаете ли вы, что и в этом году в день освобождения Аушвица мероприятие пройдет без участия советской (российской) стороны? Возможно ли большее нарушение здравого смысла, исторической правды и оскорбления для всех убитых в Аушвице, чем-то, что их освободители не будут здесь», — заявил Вулин, отметив, что отсутствие РФ на годовщине связано с непринятием Польшей политики страны. Его слова передает РИА «Новости». В преддверии 80-летия освобождения Сербии представители властей и российского посольства в стране с 23 сентября возложили цветы к памятникам советским воинам-освободителям. Мемориалы находятся в населенных пунктах Зренянин, Алибунар, Кладово, Ваюга, Житиште, Неготин, Панчево, Рача, Бела-Церква, Суботица и Смедерово. Также в возложении цветов принимали участие представители белорусского посольства и Россотрудничества. Приглашение России на годовщину не отправил музей на месте фашистского концлагеря. В 2023 году представителей российского посольства также не приглашали на мероприятие.