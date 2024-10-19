Baza: в Москве эвакуировали дом и поликлинику из-за прорыва газа

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В Москве рядом с китайским посольством произошел прорыв газа, рядом стоящие жилой дом и поликлинику эвакуировали
В Москве рядом с китайским посольством произошел прорыв газа, рядом стоящие жилой дом и поликлинику эвакуировали Фото:

В Москве на Мосфильмовской близь китайского посольства произошел прорыв газа. Близстоящий дом и поликлиника №209 эвакуированы. Об этом сообщил telegram-канал Baza.

«В Москве жилой дом и поликлинику на Мосфильмовской эвакуировали», — сообщил telegram-канал. Причиной эвакуации указывают повреждение газовой трубы. Из опасной зоны выведено 200 человек.

Отмечается, что газовую трубу пробили во время проведения работ. Место происшествия оцеплено.

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В Москве на Мосфильмовской близь китайского посольства произошел прорыв газа. Близстоящий дом и поликлиника №209 эвакуированы. Об этом сообщил telegram-канал Baza. «В Москве жилой дом и поликлинику на Мосфильмовской эвакуировали», — сообщил telegram-канал. Причиной эвакуации указывают повреждение газовой трубы. Из опасной зоны выведено 200 человек. Отмечается, что газовую трубу пробили во время проведения работ. Место происшествия оцеплено.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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