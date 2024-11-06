Более 200 тысяч башкир приняли участие в акции «Этнографический диктант»

Большой этнографический диктант за пять дней проведения акции написали более 200 тысяч граждан Башкортостана. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила начальник методического отдела дома Дружбы народов Башкирии Альфия Тимирханова, отметив, что в течение нескольких лет Республика занимает высокие позиции по части участников диктанта.
«Уже два года подряд наша Республика занимает высокие позиции по количеству участников в диктанте. Так, в прошлом году тестирование прошли свыше 330 тысяч жителей республики, уступив по количеству участников только Москве. В этот раз мы надеемся вновь оказаться в списке лидеров», — заявила Тимирханова.
Количество участников просветительской акции «Большой этнографический диктант» растет год от года. Так, в 2016 году его писали около 90 тысяч человек, а итогом 2023 года стала цифра в 3,5 млн участников. В 2024 году только в первый день проведения этнодиктанта — 1 ноября — количество участников превысило 530 тысяч человек по всей стране. Также в этом году впервые в мероприятии участвовали люди из новых регионов РФ.
Также стоит отметить, что в федеральный блок вопросов диктанта в этом году включен вопрос про Республику Башкортостан. Он посвящен 450-летнему юбилею добровольного вхождения Башкирии в состав России.
«В 1557 году послы башкир прибыли в Москву и получили от царя грамоты, в которых излагались условия их присоединения к Российскому государству», — рассказывает Альфия Тимирханова. Участникам диктанта предлагается ответить на вопрос, какими именно были эти условия.
Принять участие в диктанте можно онлайн или на площадке проекта в регионах России. Проверить свои знания могут и жители других стран, владеющие русским, английским или испанским языками. Этнографический диктант в России пишут уже в девятый раз. Акция проводится Федеральным агентством по делам национальностей и Домом дружбы народов РФ.
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