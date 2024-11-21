Путин наградил композитора Игоря Крутого

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Игорь Крутой (в центре) получил госнаграду от Путина
Игорь Крутой (в центре) получил госнаграду от Путина Фото:

Президент РФ Владимир Путин наградил композитора Игоря Крутого орденом «За заслуги перед Отечеством» второй степени. Заслуженную награду певец получил за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, а также многолетнюю плодотворную деятельность.

«Наградить орденом „За заслуги перед Отечеством“ второй степени Крутого Игоря Яковлевича», — говорится в указе. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Свою первую награду композитор получил в 1991 году. Тогда он был удостоен звания заслуженного артиста РФ. В 1996 году он стал народным артистом России. В 1989 году ему была вручена премия Ленинского комсомола за достижения в музыке. За свой значительный вклад в культуру Игорь Крутой получил орден «Дружбы» в 2004 году, орден «За заслуги перед Отечеством» третьей степени в 2014 году и четвертой степени в 2009 году.

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Президент РФ Владимир Путин наградил композитора Игоря Крутого орденом «За заслуги перед Отечеством» второй степени. Заслуженную награду певец получил за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, а также многолетнюю плодотворную деятельность. «Наградить орденом „За заслуги перед Отечеством“ второй степени Крутого Игоря Яковлевича», — говорится в указе. Документ опубликован на официальном портале правовых актов. Свою первую награду композитор получил в 1991 году. Тогда он был удостоен звания заслуженного артиста РФ. В 1996 году он стал народным артистом России. В 1989 году ему была вручена премия Ленинского комсомола за достижения в музыке. За свой значительный вклад в культуру Игорь Крутой получил орден «Дружбы» в 2004 году, орден «За заслуги перед Отечеством» третьей степени в 2014 году и четвертой степени в 2009 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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