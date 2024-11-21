Президент РФ Владимир Путин наградил композитора Игоря Крутого орденом «За заслуги перед Отечеством» второй степени. Заслуженную награду певец получил за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, а также многолетнюю плодотворную деятельность.
«Наградить орденом „За заслуги перед Отечеством“ второй степени Крутого Игоря Яковлевича», — говорится в указе. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.
Свою первую награду композитор получил в 1991 году. Тогда он был удостоен звания заслуженного артиста РФ. В 1996 году он стал народным артистом России. В 1989 году ему была вручена премия Ленинского комсомола за достижения в музыке. За свой значительный вклад в культуру Игорь Крутой получил орден «Дружбы» в 2004 году, орден «За заслуги перед Отечеством» третьей степени в 2014 году и четвертой степени в 2009 году.
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