Решетников объяснил колебания курса рубля

Курс рубля на этой неделе претерпевает колебания из-за спекулятивных факторов. Об этом сообщил министр экономического развития России Максим Решетников.
«Колебания курса рубля на этой неделе обусловлены разовыми факторами, в том числе спекулятивного характера», — пишет ТАСС со ссылкой на главу ведомства. Отмечается, что на пятницу, 29 ноября, доллар торгуется на уровне чуть выше 109 рублей.
При такой ситуации на валютном рынке аналитики предполагают, что Центробанк может повысить ключевую ставку до 25%. Кроме того, тенденции указывают на возможное повышение инфляции до 10% к концу 2024 года.
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