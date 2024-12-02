«РГ»: мигрантам хотят запретить свободу передвижения в России

Передвижение мигрантов в России надо ограничить. Эта инициатива содержится в проекте закона, который вынесен на обсуждение в Госдуму.
«В числе инноваций — ограничение свободы передвижения неквалифицированных работников, создание для них (за счет заинтересованных работодателей) специализированных поселений со всеми положенными удобствами», — пишет со ссылкой на документ «Российская газета». Авторы инициативы также предлагают запретить мигрантам перевозить в РФ свои семьи.
Ранее глава Следкома России Александр Бастрыкин призвал жестко регламентировать въезд мигрантов в страну, передает «Национальная служба новостей». В столичных аэропортах уже начали собирать отпечатки пальцев у приезжих, отмечает телеканал 360. В ГД заявили, что мигранты стимулируют спрос на валюту и виноваты в росте курса доллара, сообщает RT.
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