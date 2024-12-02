02 декабря 2024

«РГ»: мигрантам хотят запретить свободу передвижения в России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Законодатели считают, что процесс приглашения иностранцев в РФ должен быть организованным
Законодатели считают, что процесс приглашения иностранцев в РФ должен быть организованным Фото:

Передвижение мигрантов в России надо ограничить. Эта инициатива содержится в проекте закона, который вынесен на обсуждение в Госдуму.

«В числе инноваций — ограничение свободы передвижения неквалифицированных работников, создание для них (за счет заинтересованных работодателей) специализированных поселений со всеми положенными удобствами», — пишет со ссылкой на документ «Российская газета». Авторы инициативы также предлагают запретить мигрантам перевозить в РФ свои семьи.

Ранее глава Следкома России Александр Бастрыкин призвал жестко регламентировать въезд мигрантов в страну, передает «Национальная служба новостей». В столичных аэропортах уже начали собирать отпечатки пальцев у приезжих, отмечает телеканал 360. В ГД заявили, что мигранты стимулируют спрос на валюту и виноваты в росте курса доллара, сообщает RT.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Передвижение мигрантов в России надо ограничить. Эта инициатива содержится в проекте закона, который вынесен на обсуждение в Госдуму. «В числе инноваций — ограничение свободы передвижения неквалифицированных работников, создание для них (за счет заинтересованных работодателей) специализированных поселений со всеми положенными удобствами», — пишет со ссылкой на документ «Российская газета». Авторы инициативы также предлагают запретить мигрантам перевозить в РФ свои семьи. Ранее глава Следкома России Александр Бастрыкин призвал жестко регламентировать въезд мигрантов в страну, передает «Национальная служба новостей». В столичных аэропортах уже начали собирать отпечатки пальцев у приезжих, отмечает телеканал 360. В ГД заявили, что мигранты стимулируют спрос на валюту и виноваты в росте курса доллара, сообщает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...