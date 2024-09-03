Россиян хотят жестко наказывать за незаконную выдачу гражданства мигрантам

Миронов предложил лишать свободы до семи лет за потворство незаконной миграции

03 сентября 2024 в 12:29 Размер текста - 17 +

Сергей Миронов вместе с депутатами подал в ГД законопроект об уголовной ответственности для россиян за помощь в незаконной миграции Фото: Роман Наумов © URA.RU Депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» предлагают ввести в России уголовную ответственность для тех граждан, кто незаконно выдает мигрантам вид на жительство или гражданство. Предлагается назначить таким наказание до семи лет лишения свободы. Соответствующую инициативу депутаты внесли в Госдуму на рассмотрение. Об этом рассказали в пресс-службе партии. «Партия „Справедливая Россия — За правду“ предлагает ввести уголовную ответственность с максимальным наказанием до семи лет лишения свободы для всех участников цепочки по регистрации фиктивного брака, незаконной выдаче сертификата на знание языка, разрешения на временное проживание, вида на жительство или российского гражданства. Уверен, что такая мера позволит остановить поток незаконной миграции в России», — приводит пресс-служба слова председателя партии Сергея Миронова. Текст соответствующего документа имеется в распоряжении ТАСС. Депутаты уверены, что незаконная регистрация мигрантов приводит в социальной напряженности, а также угрожает безопасности в стране. Заметное усиление миграционной политики в РФ стало происходить после теракта в марте в «Крокус Сити Холле». Выяснилось, что исполнителями теракта выступали представители иностранного государства, передает MK.RU . Миронов также предложил отменить мораторий на смертную казнь для террористов в России, сообщает 360.Ru. В апреле этого года в РФ ужесточили прием экзаменов по русскому языку и истории для иностранцев. В российских регионах начали проводить массовые рейды по выявлению мигрантов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» предлагают ввести в России уголовную ответственность для тех граждан, кто незаконно выдает мигрантам вид на жительство или гражданство. Предлагается назначить таким наказание до семи лет лишения свободы. Соответствующую инициативу депутаты внесли в Госдуму на рассмотрение. Об этом рассказали в пресс-службе партии. «Партия „Справедливая Россия — За правду“ предлагает ввести уголовную ответственность с максимальным наказанием до семи лет лишения свободы для всех участников цепочки по регистрации фиктивного брака, незаконной выдаче сертификата на знание языка, разрешения на временное проживание, вида на жительство или российского гражданства. Уверен, что такая мера позволит остановить поток незаконной миграции в России», — приводит пресс-служба слова председателя партии Сергея Миронова. Текст соответствующего документа имеется в распоряжении ТАСС. Депутаты уверены, что незаконная регистрация мигрантов приводит в социальной напряженности, а также угрожает безопасности в стране. Заметное усиление миграционной политики в РФ стало происходить после теракта в марте в «Крокус Сити Холле». Выяснилось, что исполнителями теракта выступали представители иностранного государства, передает MK.RU. Миронов также предложил отменить мораторий на смертную казнь для террористов в России, сообщает 360.Ru. В апреле этого года в РФ ужесточили прием экзаменов по русскому языку и истории для иностранцев. В российских регионах начали проводить массовые рейды по выявлению мигрантов.