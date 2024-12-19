Глава Еврокомиссии Кая Каллас призвала Запад не подталкивать украинского лидера Владимира Зеленского к переговорам с Россией. Она отметила, что важно обеспечить Украину всеми необходимыми ресурсами для «предотвращения победы президента РФ Владимира Путина».
«Нет смысла подталкивать Зеленского к разговору. Нужно убедиться, что у Украины есть все необходимое, чтобы не допустить победы Путина», — передает слова Каллас Financial Times. Зеленский ранее признал, что Киев в настоящее время не имеет необходимых сил для возвращения Крыма и Донбасса. По его словам, ситуация на фронте для ВСУ остается сложной.
Кроме того, координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил о том, что поставки оружия Украине могут помочь Зеленскому занять более выгодную позицию на возможных мирных переговорах. Он считает, что, обладая определенными возможностями, Зеленский сможет вести переговоры с позиций силы, когда будет готов к завершению конфликта, передает RT.
Однако переговоры все никак не могут состояться из-за указа Зеленского, который запретил диалог с РФ. Российские власти не раз говорили о готовности решить конфликт миром. Однако украинские власти категорически отказываются от него.
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