Путин назвал миграционный вопрос очень острым и чувствительным для России

Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии охарактеризовал миграционный вопрос как очень острый и чувствительный для России. Его слова передает корреспондент URA.RU.
«Это очень чувствительный и острый вопрос. Он актуален не только для нас, но и для Европы», — заявил Путин. Он добавил, что с одной стороны, в стране наблюдается нехватка рабочей силы, при этом уровень безработицы крайне низкий. Министры сообщают о нехватке кадров в своих отраслях, речь идет о сотнях тысяч вакансий.
Путин подчеркнул необходимость создания таких механизмов, чтобы не возникала потребность в неквалифицированной рабочей силе. В случае если допустимость миграции неизбежна, необходимо сотрудничать с партнерами, готовить людей через создание русских школ и знакомство с российскими законами, а также ужесточать требования к приезжающим в страну, заключил президент.
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