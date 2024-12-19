Путин назвал миграционный вопрос очень острым и чувствительным для России

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Нужно работать с партнерами по поводу решения проблем миграции, заявил Путин
Нужно работать с партнерами по поводу решения проблем миграции, заявил Путин Фото:
новость из сюжета
Прямая линия с Путиным 19 декабря 2024 года

Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии охарактеризовал миграционный вопрос как очень острый и чувствительный для России. Его слова передает корреспондент URA.RU.

«Это очень чувствительный и острый вопрос. Он актуален не только для нас, но и для Европы», — заявил Путин. Он добавил, что с одной стороны, в стране наблюдается нехватка рабочей силы, при этом уровень безработицы крайне низкий. Министры сообщают о нехватке кадров в своих отраслях, речь идет о сотнях тысяч вакансий.

Путин подчеркнул необходимость создания таких механизмов, чтобы не возникала потребность в неквалифицированной рабочей силе. В случае если допустимость миграции неизбежна, необходимо сотрудничать с партнерами, готовить людей через создание русских школ и знакомство с российскими законами, а также ужесточать требования к приезжающим в страну, заключил президент.

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Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии охарактеризовал миграционный вопрос как очень острый и чувствительный для России. Его слова передает корреспондент URA.RU. «Это очень чувствительный и острый вопрос. Он актуален не только для нас, но и для Европы», — заявил Путин. Он добавил, что с одной стороны, в стране наблюдается нехватка рабочей силы, при этом уровень безработицы крайне низкий. Министры сообщают о нехватке кадров в своих отраслях, речь идет о сотнях тысяч вакансий. Путин подчеркнул необходимость создания таких механизмов, чтобы не возникала потребность в неквалифицированной рабочей силе. В случае если допустимость миграции неизбежна, необходимо сотрудничать с партнерами, готовить людей через создание русских школ и знакомство с российскими законами, а также ужесточать требования к приезжающим в страну, заключил президент.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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