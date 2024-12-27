Экономист призвал россиян оставить мечты об ипотеке

В 2025 году ипотека будет недоступной для большинства россиян из-за высоких рыночных ставок и значительного замедления кредитования. Об этом рассказал первый заместитель гендиректора агентства «Эксперт РА» Александр Сараев.
«В 2025 году ипотечный рынок будет искать новое равновесное положение. Мы ожидаем значимого замедления кредитования и сохранения высоких ставок на рынке в течение всего следующего года. Это ограничит выдачу рыночной ипотеки для большинства категорий заемщиков», — передает слова Сараева РИА Новости.
Руководитель аналитического центра «Дом.РФ» Михаил Гольдберг заявил, что основным драйвером рынка останутся госпрограммы, особенно «семейная ипотека». Условия по рыночным ипотечным программам останутся строгими, а отмена льготной ипотеки под 8% ухудшила доступность жилья, считает старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова.
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