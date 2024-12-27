Экономист призвал россиян оставить мечты об ипотеке

Экономист Сараев: в 2025 году ипотека будет недоступна для большинства россиян
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Условия по рыночным ипотечным программам останутся строгими, считают экономисты
Условия по рыночным ипотечным программам останутся строгими, считают экономисты Фото:

В 2025 году ипотека будет недоступной для большинства россиян из-за высоких рыночных ставок и значительного замедления кредитования. Об этом рассказал первый заместитель гендиректора агентства «Эксперт РА» Александр Сараев.

«В 2025 году ипотечный рынок будет искать новое равновесное положение. Мы ожидаем значимого замедления кредитования и сохранения высоких ставок на рынке в течение всего следующего года. Это ограничит выдачу рыночной ипотеки для большинства категорий заемщиков», — передает слова Сараева РИА Новости. 

Руководитель аналитического центра «Дом.РФ» Михаил Гольдберг заявил, что основным драйвером рынка останутся госпрограммы, особенно «семейная ипотека». Условия по рыночным ипотечным программам останутся строгими, а отмена льготной ипотеки под 8% ухудшила доступность жилья, считает старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова.

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В 2025 году ипотека будет недоступной для большинства россиян из-за высоких рыночных ставок и значительного замедления кредитования. Об этом рассказал первый заместитель гендиректора агентства «Эксперт РА» Александр Сараев. «В 2025 году ипотечный рынок будет искать новое равновесное положение. Мы ожидаем значимого замедления кредитования и сохранения высоких ставок на рынке в течение всего следующего года. Это ограничит выдачу рыночной ипотеки для большинства категорий заемщиков», — передает слова Сараева РИА Новости.  Руководитель аналитического центра «Дом.РФ» Михаил Гольдберг заявил, что основным драйвером рынка останутся госпрограммы, особенно «семейная ипотека». Условия по рыночным ипотечным программам останутся строгими, а отмена льготной ипотеки под 8% ухудшила доступность жилья, считает старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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