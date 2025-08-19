Стало известно, что думают европейские чиновники о территориальных уступках Украины

Европейские лидеры с пониманием отнеслись к вопросу о возможных территориальных уступках со стороны Украины. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.
«Они поняли», — сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News. По его словам, лидеры, присутствовавшие на недавней встрече в Белом доме, поняли необходимость подобных шагов в контексте продолжающегося конфликта.
На переговорах в Вашингтоне президент Украины Владимир Зеленский воздержался от прямого ответа на вопрос о возможных территориальных уступках в рамках урегулирования конфликта. Однако, он не исключил обсуждение вопроса обмена территориями, подчеркнув, что конституционные ограничения существенно осложняют передачу украинских земель. Зеленский допустил возможность рассмотрения так называемых «пропорциональных обменов».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.