Стало известно, что думают европейские чиновники о территориальных уступках Украины

Европейские лидеры с пониманием отнеслись к вопросу о возможных территориальных уступках со стороны Украины. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

«Они поняли», — сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News. По его словам, лидеры, присутствовавшие на недавней встрече в Белом доме, поняли необходимость подобных шагов в контексте продолжающегося конфликта.

На переговорах в Вашингтоне президент Украины Владимир Зеленский воздержался от прямого ответа на вопрос о возможных территориальных уступках в рамках урегулирования конфликта. Однако, он не исключил обсуждение вопроса обмена территориями, подчеркнув, что конституционные ограничения существенно осложняют передачу украинских земель. Зеленский допустил возможность рассмотрения так называемых «пропорциональных обменов».

