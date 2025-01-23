Украину заранее не устроили результаты выборов в Белоруссии

Украинские власти заочно не признают результаты выборов в Белоруссии, которые будут проведены 26 января. Об этом сообщил представитель украинского МИД Георгий Тихий во время пресс-конференции.
«Для нас в этом действе нет ничего неожиданного, а его результаты, в принципе, известны заранее», — сказал Тихий. Трансляция мероприятия велась в соцсети Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ).
Основной день выборов в Беларуси будет 26 января. А с 21 по 25 января идет досрочное голосование. По данным МИД, аккредитовано более 450 международных наблюдателей из 49 стран. Европарламент при этом подготовил проект резолюции, который заранее осуждает президентские выборы в Беларуси. Представитель белорусского МИД Анатолий Глаз осудил это, назвав грубым вмешательством в дела республики.
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