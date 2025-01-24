Песков прокомментировал утверждение Трампа о сокращении ядерного потенциала

Песков напомнил, что именно РФ выступала за переговоры по ядерному сдерживанию
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Песков прокомментировал слова Дональда Трампа о том, что тот якобы убедил РФ и КНР отказаться от ядерного оружия
Дмитрий Песков прокомментировал слова Дональда Трампа о том, что тот якобы убедил РФ и КНР отказаться от ядерного оружия Фото:

В Кремле напомнили, что именно российский президент Владимир Путин ранее давал понять, что готов обсуждать с США вопросы, касающиеся ядерного разоружения. Особенно это актуально было в тот момент, когда Штаты прекратили свое участие в ключевых соглашениях.

Так, пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков отреагировал на недавние слова американского лидера Дональда Трампа. Он заявлял, что почти убедил Россию и Китай отказаться от ядерного оружия. 

«В интересах мира мы заинтересованы, чтобы как можно скорее начать этот процесс [денуклеаризации]. В нынешних условиях необходимо принимать во внимание весь ядерный потенциал», — подчеркнул Песков во время конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он также указал на важность учета ядерных арсеналов таких стран, как Франция и Великобритания.

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В Кремле напомнили, что именно российский президент Владимир Путин ранее давал понять, что готов обсуждать с США вопросы, касающиеся ядерного разоружения. Особенно это актуально было в тот момент, когда Штаты прекратили свое участие в ключевых соглашениях. Так, пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков отреагировал на недавние слова американского лидера Дональда Трампа. Он заявлял, что почти убедил Россию и Китай отказаться от ядерного оружия.  «В интересах мира мы заинтересованы, чтобы как можно скорее начать этот процесс [денуклеаризации]. В нынешних условиях необходимо принимать во внимание весь ядерный потенциал», — подчеркнул Песков во время конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он также указал на важность учета ядерных арсеналов таких стран, как Франция и Великобритания.
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