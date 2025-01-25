Нарышкин рассказал, при каких условиях встретится с главой ЦРУ

Сергей Нарышкин, занимающий пост директора Службы внешней разведки РФ, рассказал, что готов встретиться с главой Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джоном Рэтклиффом, если США будут в этом заинтересованы. Он отметил, что Служба внешней разведки всегда готова на переговоры.
«Мы всегда готовы на переговоры», — заявил Нарышкин в беседе с корреспондентом ТАСС. Кроме того, директор Службы внешней разведки отметил, что в Вашингтоне работает официальный представитель. В это же время у ЦРУ есть официальный представитель в Москве.
Сейчас пост директора ЦРУ занимает 59-летний Джон Рэтклифф. Он принял присягу в четверг, 23 января. Ранее Рэтклифф, с мая 2020 по январь 2021 года, занимал пост руководителя Национальной разведки США.
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