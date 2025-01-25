Нарышкин рассказал, при каких условиях встретится с главой ЦРУ

Нарышкин: мы всегда готовы на переговоры с главой ЦРУ
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Сергей Нарышкин заявил, что готов к встрече с главой ЦРУ Джоном Рэтклиффом
Сергей Нарышкин заявил, что готов к встрече с главой ЦРУ Джоном Рэтклиффом Фото:

Сергей Нарышкин, занимающий пост директора Службы внешней разведки РФ, рассказал, что готов встретиться с главой Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джоном Рэтклиффом, если США будут в этом заинтересованы. Он отметил, что Служба внешней разведки всегда готова на переговоры. 

«Мы всегда готовы на переговоры», — заявил Нарышкин в беседе с корреспондентом ТАСС. Кроме того, директор Службы внешней разведки отметил, что в Вашингтоне работает официальный представитель. В это же время у ЦРУ есть официальный представитель в Москве. 

Сейчас пост директора ЦРУ занимает 59-летний Джон Рэтклифф. Он принял присягу в четверг, 23 января. Ранее Рэтклифф, с мая 2020 по январь 2021 года, занимал пост руководителя Национальной разведки США.

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Сергей Нарышкин, занимающий пост директора Службы внешней разведки РФ, рассказал, что готов встретиться с главой Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джоном Рэтклиффом, если США будут в этом заинтересованы. Он отметил, что Служба внешней разведки всегда готова на переговоры.  «Мы всегда готовы на переговоры», — заявил Нарышкин в беседе с корреспондентом ТАСС. Кроме того, директор Службы внешней разведки отметил, что в Вашингтоне работает официальный представитель. В это же время у ЦРУ есть официальный представитель в Москве.  Сейчас пост директора ЦРУ занимает 59-летний Джон Рэтклифф. Он принял присягу в четверг, 23 января. Ранее Рэтклифф, с мая 2020 по январь 2021 года, занимал пост руководителя Национальной разведки США.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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