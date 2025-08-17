Гузеева поставила себе тройку за материнство: мнение психолога

Телеведущая Лариса Гузеева выставила себе оценку за материнство — тройку. По словам телеведущей, сейчас матери осознанные, а она в свое время была совсем другой. Психолог Ирина Гуляева в беседе с URA.RU оценила идею с оценками за материнство.
«Я считаю, что не стоит женщинам ставить себе оценки за материнства. Когда ты впервые становишься родителем, у тебя нет опыта. Конечно, будет много ошибок. Можно винить себя за них, но важно помнить, что это нормальное течение жизни. Чтобы оценивать себя — необходим опыт», — уверяет эксперт.
У Гузеевой двое детей. Сын Георгий — от союза с актером Кахой Толордавой и дочь Ольга от ресторатора Игоря Бухарова. Теледива призналась, что с первенцем была строга, а вот с дочерью старалась быть мягче и меньше давить. «Мы были другими: работали, добывали, любили, ошибались, срывались, каялись и бежали дальше. Есть ли среди вас гении воспитания, которые ставят себе высшие оценки?» — задалась вопросом теледива.
Психолог поясняет, что воспитывать ребенка можно до пяти лет. После — своим примером показывать, как нужно жить и правильно расставлять границы. Еще один любопытный момент: если ребенок вдруг обозвал родителя — это свидетельствует о хорошем воспитании. «Это говорит о том, что ребенок настолько вам доверяет, как родителю, что он не боится высказать свои мысли. Это 100-процентное доверие, о котором каждый родитель может только мечтать», — подвела черту эксперт.
Лариса Гузеева последние дни в центре внимания: мать погибшего бойца СВО подала на нее в суд и требует миллиард рублей компенсации. Сама ведущая шоу «Давай поженимся!» в соцсетях делает вид, что ничего не происходит.
