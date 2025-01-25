Жена захваченного ВСУ итальянца Ченни рассказала о состоянии мужа

Итальянский гражданин Джанни Ченни, захваченный украинскими военными в начале января в окрестностях Купянска (Харьковская область), находится в тяжелом состоянии в больнице имени профессора Мещанинова в Харькове. Об этом сообщила его жена Екатерина Ченни.
«Со мной никто не связывается вообще. Я им сама писала, я писала в посольство Украины и сама звонила в Харьков», — рассказала Екатерина Ченни РИА Новости. Она уточнила, что информацию о тяжелом состоянии мужа в больнице ей удалось получить только после обращения напрямую в медицинское учреждение, где ей сообщили о необходимости личного посещения для предоставления подробностей.
Екатерина Ченни также направила обращение в Следственный комитет России и обратилась за помощью к различным российским и международным органам, включая уполномоченного по правам человека в РФ и фонд «Защитники Отечества». Она надеется на поддержку и помощь в решении ситуации с ее мужем.
Итальянские СМИ 10 января писали о том, что украинские военные пленили итальянского изготовителя пиццы Джанни Ченни недалеко от Купянска. По словам журналистов, тот якобы участвовал в украинском конфликте на стороне России в качестве добровольца.
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