«Прочь, Урсула»: польские фермеры освистали главу Еврокомиссии

Во время выездного заседания Еврокомиссии в Гданьске (Польша) местные фермеры освистали главу Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен. Свое недовольство прибытием политика они высказали, увидев прибывшую в страну делегацию, подъехавшую к Центру европейской солидарности.
Протестующие фермеры активно выражали свое недовольство, когда увидели прибывающую делегацию. «Протестующие стали свистеть, бить в барабаны, дудеть в горны и кричать „Прочь, Урсула! Прочь, Урсула“», — сообщили РИА «Новости.
Глава ЕК вместе с коллегией комиссаров принимает участие в выездном заседании Еврокомиссии. Заседание в Гданьске проводилось по случаю председательства Варшавы в Европейском союзе.
В Гданьске проходит масштабная акция протеста, организованная крупнейшим польским профсоюзом «Солидарность». Фермеры выражают свое несогласие с экологической политикой Евросоюза, известной как «зеленый курс». Эта инициатива предполагает введение строгих экологических стандартов в аграрной сфере, что, по мнению участников протеста, приведет к увеличению затрат на производство сельскохозяйственной продукции.
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