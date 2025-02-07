«Прочь, Урсула»: польские фермеры освистали главу Еврокомиссии

Фермеры в Польше освистали главу ЕК фон дер Ляйен
© Служба новостей «URA.RU»
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Фермеры освистали фон дер Ляйен
Фермеры освистали фон дер Ляйен Фото:

Во время выездного заседания Еврокомиссии в Гданьске (Польша) местные фермеры освистали главу Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен. Свое недовольство прибытием политика они высказали, увидев прибывшую в страну делегацию, подъехавшую к Центру европейской солидарности.

Протестующие фермеры активно выражали свое недовольство, когда увидели прибывающую делегацию. «Протестующие стали свистеть, бить в барабаны, дудеть в горны и кричать „Прочь, Урсула! Прочь, Урсула“», — сообщили РИА «Новости. 

Глава ЕК вместе с коллегией комиссаров принимает участие в выездном заседании Еврокомиссии. Заседание в Гданьске проводилось по случаю председательства Варшавы в Европейском союзе.

В Гданьске проходит масштабная акция протеста, организованная крупнейшим польским профсоюзом «Солидарность». Фермеры выражают свое несогласие с экологической политикой Евросоюза, известной как «зеленый курс». Эта инициатива предполагает введение строгих экологических стандартов в аграрной сфере, что, по мнению участников протеста, приведет к увеличению затрат на производство сельскохозяйственной продукции.

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Во время выездного заседания Еврокомиссии в Гданьске (Польша) местные фермеры освистали главу Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен. Свое недовольство прибытием политика они высказали, увидев прибывшую в страну делегацию, подъехавшую к Центру европейской солидарности. Протестующие фермеры активно выражали свое недовольство, когда увидели прибывающую делегацию. «Протестующие стали свистеть, бить в барабаны, дудеть в горны и кричать „Прочь, Урсула! Прочь, Урсула“», — сообщили РИА «Новости.  Глава ЕК вместе с коллегией комиссаров принимает участие в выездном заседании Еврокомиссии. Заседание в Гданьске проводилось по случаю председательства Варшавы в Европейском союзе. В Гданьске проходит масштабная акция протеста, организованная крупнейшим польским профсоюзом «Солидарность». Фермеры выражают свое несогласие с экологической политикой Евросоюза, известной как «зеленый курс». Эта инициатива предполагает введение строгих экологических стандартов в аграрной сфере, что, по мнению участников протеста, приведет к увеличению затрат на производство сельскохозяйственной продукции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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