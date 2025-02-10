Пенсии в Петербурге и Ленобласти проиндексировали

Пенсии российских пенсионеров были увеличены на 7,3% в соответствии с прогнозируемым уровнем инфляции. Однако, поскольку фактический рост цен оказался выше и достиг 9,5%, правительство приняло решение о дополнительной индексации пенсий. Об этом сообщили в Социальном фонде России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
«В январе этого года пенсии россиян были увеличены на 7,3?% по уровню прогнозной инфляции. Фактический рост цен составил 9,5%, поэтому с февраля пенсионеров ждет дополнительная индексация до нового уровня», — сообщила пресс-служба Социального фонда России по Петербургу и Ленобласти в официальной группе в соцсети «ВКонтакте».
В феврале пенсионеры Санкт-Петербурга и Ленинградской области получат не только индексированные пенсии, но и доплаты за январь. Эти выплаты были скорректированы с учетом увеличения индексации с 7,3% до 9,5%. Почти два миллиона жителей Санкт-Петербурга и Ленобласти ощутили на себе последствия этих изменений. Среди них 468 тысяч человек — работающие пенсионеры, которые также получают пенсионные выплаты.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.