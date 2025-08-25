Россиян пугают новым опасным вирусом, который вызывает кашель с кровью

Информация о том, что в России якобы зафиксированы случаи заболевания новым вирусом, который вызывает «кровавый кашель», является фейком. Об этом URA.RU стало известно в рамках совместного с «Лапша Медиа» проекта по опровержению фейков.
Роспотребнадзор официально заявил, что никаких новых опасных вирусов в стране нет. Оказалось, что некоторые СМИ использовали старую информацию от 30 марта 2025 года, где врачи всего лишь предполагали, что столкнулись с неизвестным вирусом. Позже выяснилось, что это была обычная микоплазменная пневмония. Сейчас ситуация с простудными заболеваниями в России полностью под контролем. Эти данные представлены в официальном telegram-канале Роспотребнадзора.
На ложность распространяемой информации также указывают публикации авторитетных федеральных СМИ, которые со ссылкой на Роспотребнадзор опровергли слухи о новом вирусе. Никаких официальных данных, подтверждающих циркуляцию ранее неизвестных патогенов, нет.
Фейк о новом вирусе с симптомом «кровавый кашель» начал активно распространяться рядом СМИ и telegram-каналов, которые исказили устаревшие данные. Они выдали уже опровергнутую информацию о микоплазменной пневмонии за сообщения о новом смертельном вирусе.
