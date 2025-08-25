Россиян пугают новым опасным вирусом, который вызывает кашель с кровью

Роспотребнадзор: на данный момент в России новых опасных вирусов нет
Выяснилось, что вирус, который вызывает кровавый кашель, это обычная микоплазменная пневмония
Выяснилось, что вирус, который вызывает кровавый кашель, это обычная микоплазменная пневмония
новость из сюжета
Опровержение фейковой информации

Информация о том, что в России якобы зафиксированы случаи заболевания новым вирусом, который вызывает «кровавый кашель», является фейком. Об этом URA.RU стало известно в рамках совместного с «Лапша Медиа» проекта по опровержению фейков.

Роспотребнадзор официально заявил, что никаких новых опасных вирусов в стране нет. Оказалось, что некоторые СМИ использовали старую информацию от 30 марта 2025 года, где врачи всего лишь предполагали, что столкнулись с неизвестным вирусом. Позже выяснилось, что это была обычная микоплазменная пневмония. Сейчас ситуация с простудными заболеваниями в России полностью под контролем. Эти данные представлены в официальном telegram-канале Роспотребнадзора.

На ложность распространяемой информации также указывают публикации авторитетных федеральных СМИ, которые со ссылкой на Роспотребнадзор опровергли слухи о новом вирусе. Никаких официальных данных, подтверждающих циркуляцию ранее неизвестных патогенов, нет.

Фейк о новом вирусе с симптомом «кровавый кашель» начал активно распространяться рядом СМИ и telegram-каналов, которые исказили устаревшие данные. Они выдали уже опровергнутую информацию о микоплазменной пневмонии за сообщения о новом смертельном вирусе.

