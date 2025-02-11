Рост числа абортов в Петербурге связывают с приезжими из других регионов

В последние два года общероссийская статистика показывает снижение числа абортов, проведенных по полисам ОМС. Однако в Санкт-Петербурге наблюдается обратная тенденция — заметный рост числа таких операций. Данными федерального Фонда обязательного медицинского страхования с поделились с депутатом Госдумы Михаилом Романовым, сообщает «Фонтанка».
«Цифры сам депутат привел 10 февраля на профильном круглом столе в Законодательном собрании Петербурга, где высказался за запрет абортов в частных клиниках и за вывод их из системы ОМС. Всего по стране по итогам 2024 года было проведено 250 тысяч абортов по полисам обязательного страхования, из них 70 тысяч были по медицинским показаниям», — пишет «Фонтанка». В 2024 году по России было проведено меньше абортов по ОМС по сравнению с 292 тысячами в 2022 году. В то же время, в Петербурге количество абортов увеличилось с 1,7 тысячи в 2022 году до 3,9 тысячи в 2024 году.
Эксперты комиссии по социальной политике петербургского парламента объясняют рост числа абортов в городе тем, что в Петербург приезжают на процедуры женщины из других регионов, включая Ленинградскую область. Это делает статистику менее объективной и указывает на региональные различия в доступности медицинских услуг. В 2024 году на проведение абортов в Петербурге было израсходовано 87 миллионов рублей из бюджета фонда ОМС. На фоне этих данных депутат Михаил Романов высказался за вывод абортов из системы ОМС и запрет их проведения в частных клиниках.
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