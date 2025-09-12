В Татарстане опрокинулся прогулочный катер, погибли трое

В результате инцидента погибли две девушки
В Зеленодольском районе Татарстана на Волге перевернулся прогулочный катер с шестью пассажирами. О трагедии сообщило Центральное межрегиональное следственное управление СК России. В результате происшествия три человека погибли, еще трое госпитализированы.

«По предварительной информации, днем 12 сентября в акватории реки Волга, в границах Зеленодольского района Республики Татарстан, произошло опрокидывание катера, на борту которого находились не менее 6 человек», — говорится в telegram-канале ведомства. СК начал проверку по факту инцидента.

По данным telegram-канала «112», группа отмечала день рождения. Катер опрокинулся после того, как его накрыла волна от идущего рядом судна. Семь человек оказались в воде: трое погибли, четверо спаслись. Глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев сообщил, что в результате происшествия погибли две девушки, еще двух пассажиров ищут спасатели. 

