ЕС вызвал временных поверенных в делах РФ и Беларуси из-за дронов в Польше

Евросоюз вызвал временных поверенных в делах России и Беларуси при ЕС. Причиной для такого шага стал инцидент с беспилотниками, которые были зафиксированы в воздушном пространстве Польши. Об этом сообщило агентство AFP.
Представитель Еврокомиссии Анита Хиппер на брифинге в Брюсселе подтвердила, что временные поверенные в делах России и Беларуси были вызваны для разъяснения ситуации. «Мы передали сигнал о том, что продолжим поддерживать Украину», — сказала Хиппер, передает AFP.
Польское военное командование 10 сентября заявило об уничтожении нескольких БПЛА, нарушивших воздушное пространство Польши. По информации премьер-министра Польши Дональда Туска, в течение ночи было зафиксировано 19 случаев нарушения границы беспилотниками. В связи с инцидентом польские власти обратились к НАТО с просьбой задействовать статью 4 Североатлантического договора.
В Минобороны России заявили, что в ночь с 9 на 10 сентября российские вооруженные силы наносили удары исключительно по объектам военной промышленности Украины в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской областях, а также в Виннице и Львове. В МО РФ подчеркнули, что никаких целей на территории Польши не планировалось поражать, а дальность используемых БПЛА не превышает 700 километров. Российская сторона выразила готовность провести консультации с польскими властями по поводу инцидента.
